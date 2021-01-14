İnternetten de yapılıyor; İstanbul'da 'toplu taşımada HES kodu eşleşmesi' için son gün kuyruğu

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'lara Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren HES kodu zorunluluğu getirildi. Başvuru merkezlerinde ise HES koduyla kartlarını eşleştirmek isteyenler kuyruk oluşturdu.

İstanbulkart Başvuru Merkezlerinde sabah erken saatlerde başlayan HES kodu ile toplu taşıma kartlarını eşleştirme çalışmalarında gün boyu kuyruk eksik olmadı.

Kuyruk uzunluğu zaman zaman 700 metreye kadar ulaştı. Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi sıraya girerken, 'Sosyal mesafe' kuralı da ihlal edildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak.

Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.