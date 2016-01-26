İnternetten bebek satışı: 25 günlük kız çocuğu, sağlık sorunu yok…

“25 günlük kız çocuğu, hiçbir sağlık sorunu yok. Evlatlık almak isteyen bana ulaşsın” gibi ilanların bulunduğu internet siteleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, çocuğunu “evlatlık” vermek isteyen kişilerle “çocuk evlat edinmek” isteyenleri bir araya getiren, çocuk satışına aracılık yapan yasadışı internet siteleriyle ilgili yasal işlem başlattı.

Habertürk’ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, bu mecralardan bazıları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın kararıyla idari tedbir uygulanarak, bazıları da mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Bazı siteler ise suç duyurusunun ardından içerikleri kendiliğinden kaldırdı.

Söz konusu sitelerde anne veya baba olduğunu iddia eden kişilerin yazdığı mesajlar ise kan dondurdu. Bir anne adayı henüz doğmamış bebeğini evlatlık vermek için şunları yazdı:

“22 haftalık hamileyim. Henüz bebeğimin cinsiyetini bilmiyorum. Bebeğimi direkt nüfusuna alacak, doğumu kendi yapmış gibi gösterecek ve gerçekten iyi bakabileceğine inandığım bir aileye vermek istiyorum. İlgilenenler buraya telefon numarasını ya da mail adresini bırakırsa dönüş yaparım...”

“Bahar” adlı kullanıcı ise “Maddi durumum olmadığı için yeni dünyaya gelmiş çocuğumu evlatlık vermek istiyorum. Hiçbir beklentim yoktur, cinsiyeti kızdır” dedi.

Siteye İzmir’den ulaşan Ferhat D. ise henüz 25 günlük bebeği için ilan verdi. Ferhat D., siteye “25 günlük kız çocuğu, hiçbir sağlık sorunu yok. Evlatlık almak isteyen bana ulaşsın 0506... Maddi yardım edecek kişiler arasın” şeklinde mesaj bıraktı.