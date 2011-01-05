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Ekonomi

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE 3D GÜVENLİK UYGULAMADA İSTANBUL (A.A)

05 Ocak 2011 16:05

-İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE 3D GÜVENLİK UYGULAMADA  İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Türkiye Bankalar Birliği, internet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışverişin güvenliğinin artırılması için geliştirilen 3D güvenlik doğrulama imkanının 1 Ocak itibarıyla kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) duyurusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Resmi Gazete'nin 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı nüshasında yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in ''teknik altyapıya ilişkin hususlar'' başlıklı 27A maddesinin 3. ve 7. fıkrasının 1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi. Yönetmelikte, üye iş yeri anlaşması yapan bankalar ve üye iş yerlerinin, harcama ve alacak belgesi düzenleme imkanı olmayan, kart hamili tarafından başlatılan ve internet kullanılarak gerçekleştirilen işlemler için diğer önlemlerle birlikte 3D güvenlik kart hamili doğrulama teknolojisini içerecek şekilde kart kullanım altyapısı tesis etmek zorunda olduğuna işaret edilerek, bu kapsamda gerçekleştirilecek işlemlerde söz konusu altyapının kullanımının zorunlu tutulmasının üye iş yeri anlaşması yapan bankaların ve üye iş yerlerinin tercihlerine bağlı olup, zorunlu tutulmadığı durumlarda kullanımın kart hamilinin tercihine bağlı olduğu kaydedildi. Duyuruda, ''İnternet üzerinden mal ve hizmet satın alan banka müşterilerine, işlemlerini güvenli bir şekilde yapmaları amacıyla 3D güvenlik doğrulama imkanlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir'' denildi.

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