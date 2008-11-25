İnternetten alınan ÖİV %5'e indirilecek

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, internet servislerinden alınan yüzde 15 oranındaki Özel İletişim Vergisi'nin yüzde 5'e düşürüleceğini söyledi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Unakıtan, vergi indiriminin 3G ihalesini de olumlu yönde etkileyeceğini kaydederek, "İhale öncesinde bu düşüncemizi de paylaşmak istedik" şeklinde konuştu.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açtığı üçüncü nesil (3G) mobil telefon hizmet ve altyapılarının yetkilendirilmesine yönelik dört ayrı lisans ihalesine katılmak isteyenlerin teklif verme süreci dün başladı.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bir çok kez bu alanda vergi indirimi yapılması talebini dile getirdiğini anımsatan Unakıtan, "Biz de Maliye Bakanlığı olarak konuya sıcak bakıyorduk. Bir çalışmamız vardı, onu neticelendirdik" dedi.



Unakıtan, konuya ilişkin düzenlemenin kanun yoluyla yapılacağını, buna ilişkin yasa tasarısının yakında Bakanlar Kurulu ve ardından da TBMM'ye sunacaklarını bildirdi.



Bir soru üzerine Unakıtan, başka alanlarda vergi indirimine ilişkin çalışmalarının olmadığının altını çizdi.



Haberin ardından Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, "Mobil ve sabit internet vergilerinin indirilerek eşitlenmesiyle ilgili haberleri memnuniyetle karşıladık. Hükümetimizin bu kararını hem tüketiciler hem de sektör açısından çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Söz konusu vergi indirimiyle 65 milyon GSM abonesi mobil internetten uygun koşullarda yararlanabilecekler. Mobil internet erişimi ülkemizde daha da yaygınlaşacak, internet penetrasyonu artacak. Dolayısıyla bu kararın sayısal uçurumu önleme ve bilgi toplumu olma yönündeki ülke olarak hedeflerimize ulaşmada önemli katkısı olacaktır" denildi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Unakıtan, vergi indiriminin 3G ihalesini de olumlu yönde etkileyeceğini kaydederek, "İhale öncesinde bu düşüncemizi de paylaşmak istedik" şeklinde konuştu.





