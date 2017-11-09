İnternetten aldıkları tüfekle 3 soygun yaptılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da internetten 350 liraya aldıkları pompalı tüfekle 2 market, 1 lokanta soyan Şefik A. (40) ile Cihan Ş. (33), yakalandı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen Şefik A. ve Cihan Ş., internet üzerinden 350 liraya pompalı tüfek satın aldı. 2 arkadaş pompalı tüfekle 2 ay içinde Adana\'da 2 market, Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde ise bir lokantadan toplam 20 bin liralık soygun yaptı.

İlk olay, 20 Ekim\'de Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde meydana geldi.Yüzlerini maskeyle kapatarak markete giren zanlılar, kasadaki 11 bin 700 lirayı kasiyeri tehdit ederek gasp etti. 29 Ekim\'de ise Adana\'nın Yüreğir İlçesi\'ndeki lokantaya giren zanlılar kasadaki görevlilere silah çektikten sonra buradan da bin 700 lira aldı. Son olayda ise 2 gaspçı, Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki markete girdi. İşyeri çalışanlarını depoya indiren zanlılar, kilitli kasayı kırarak 6 bin 645 lira ve 2 cep telefonunu alarak kaçtı. Zanlıların 3 soygunu da, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde zanlılardan birinin şemsiye ile kendisini gizlemeye çalıştığı görüldü.

AYAKKABILARI ELE VERDİ

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla soyguncuları bulmak için özel ekip oluşturuldu. Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sadettin Kırkan tarafından kurulan özel ekip, güvenlik kameraları görüntülerden zanlıların kaçtığı otomobilin plaka bilgilerine ulaştı. Adresleri tespit edilen zanlılara şafak operasyonu düzenlendi. Uyurken yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramada, soygunlarda kullanılan tüfekle bir ruhsatsız tabanca ele geçti. Ayrıca zanlıların olay anında giydikleri ayakkabılar da evlerinde bulundu. Soygunları itiraf eden 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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