İnternetten aldığı tüfekle 15 yaşındaki çocuğu öldürdü!

İnternetten satın aldığı pompalı tüfekle ateş açan Sezai İsanç, 15 yaşındaki iki çocuğu vurdu, çocuklardan biri hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'adam yaralama' suçlarından kaydı bulunan Sezai İsanç, internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için sokağa çıktı. Mahalle kırathanesinin önüne gelen İsanç, çuvaldan çıkardığı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada kırathanenin önünde çay içen Doğukan Avcı ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

2 çocuk, kahve çalışanları tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sırtına ve karın boşluğuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğukan Avcı, müdühaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sağlık durumu ağır olan Mustafa Paşa'nın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Ateş ettikten sonra Sezai İsanç, tüfeği çuvala koyarak kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden mahalle sakinleri elinde tüfek olan saldırganı kovalamaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettiren İsanç, gözden kayboldu.

Bu sırada mahallede bulunan güvenlik kameraları, saldırganın kaçmasını ve mahalle sakinlerinin onu kovalamasını saniye saniye kaydetti.

“Denemek için ateş ettim, pişmanım”

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe alarak şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sezai İsanç olduğunu tespit etti.

İsanç'ın evine operasyon düzenleyen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda suç aleti de ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen İsanç, "Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçti ve denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Evimde saklandım. Pişmanım" diye ifade verdi.

İsanç, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.