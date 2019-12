-İNTERNETTEKİ "PLANKING" ÇILGINLIĞI CAN ALDI ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Avustralya'da facebook ve youtube gibi sosyalleşme sitelerindeki "planking" (yüzükoyun uzanmak) adı verilen çılgınlık can aldı. Polis, giderek tüm dünyaya yayılmakta olan bu çılgınlığı Brisban kentinde dün bir balkonun yedinci katında yapmaya çalışan 20 yaşlarındaki bir gencin, arkadaşı fotoğrafını çekerken düştüğünü açıkladı. Ölen genç adamın kimliği ailesinin isteğiyle belirtilmedi. "Planking" yapan gençler bazen tehlikeli durumlarda yüzükoyun yatarak çektikleri veya başkasına çektirdikleri fotoğrafları sosyalleşme ağlarına koyuyorlar. Avustralya'da facebook'un "planking" sayfasının 90 binden fazla üyesi bulunuyor ve demiryoluna, yürüyen merdivene, yanmakta olan çalıya ve diğer tehlikeli ya da ilginç yerlere uzanmış insanların yüzlerce fotoğrafına ev sahipliği yapıyor. Queensland eyaletinde geçen hafta 20 yaşındaki Michael Brannon isimli bir genç, polis aracına "planking" yapınca tutuklandı ve izinsiz polis teçhizatının üzerinde bulunmaktan hakkında dava açılmıştı. Brisbane Courier-Mail gazetesinin haberine göre, Gladstone emniyetinden Matthew Russell, "planking" modasının tehlikeli olabileceğini ve bunun tutkunlarının yargıç önüne çıkarılma riski bulunduğunu belirterek, "Bu iş potansiyel olarak tehlikeli, çünkü tutkunları hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye atacak şekilde daima daha ileri gitmek istiyorlar" demişti. "Planking" tutkunu gençler ise, polisin uyarılarını ciddiye almıyor ve her türlü ortamda yüzükoyun uzandıkları fotoğrafları internette yayınlamaya devam ediyorlar.