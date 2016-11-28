İnternette yabancı düşmanlığı paylaşımları arttı

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'da internet üzerinden aşırı sağcı ve yabancı düşmanı paylaşımların sayısı 2015 yılında "açık bir şekilde” artış gösterdi. Haberde, aşırı sağcı ve yabancı düşmanlığı içeren vakalara yönelik başlatılan soruşturmaların sayının da yükselmesine karşın mahkumiyetle sonuçlanan mahkeme kararlarında ise artış olmadığı vurgulandı.

Gazetede 2015 yılında "halkı kışkırtmak” ve "şiddet” nedeniyle başlatılan soruşturmaların 2014 yılına oranla yüzde 130 artış gösterdiği ve yaklaşık 5 bin 700'e ulaştığına yer verildi. Artışın en fazla internet üzerinden yapılan paylaşımlarda olduğu ve daha önce 500 olan vakaların 2 bin 300'e çıktığı belirtildi.

Haberde aşırı sağcı ve yabancı düşmanlığı motifli suçların yaklaşık 7 bin 300 vakadan 24 bin 600'e çıktığı belirtilerek bunun yüzde 42,5 oranında bir artış anlamına geldiği ifade edildi. 2015 yılında 2014 yılına oranla iki katın üzerinde artışla yaklaşık 6 bin 300 soruşturmanın "yabancı düşmanlığı” motifli olduğu bilgisi verildi.

Sonlandırılan soruşturmalar

Süddeutsche Zeitung gazetesi, vakaların artmasına rağmen yaklaşık 9 bin 400 soruşturmanın, suçlular bulunamadığı için sonlandırıldığına dikkat çekti. Vakalar arasında gamalı haç çizimlerinden internet üzerinden anonim şekildeki "kışkırtıcı" paylaşımlar da yer alıyor.

2015 yılında dava açılarak mahkumiyetle sonuçlanan vakaların sayısının ortalama 2 bin 500 civarında olduğu bilgisi verildi.

Federal Yargı Dairesi, 1992 yılından bu yana aşırı sağcı ve yabancı düşmanlığı motifli suç eylemlerini kayıt altına alıyor. Veriler kamuoyu ile paylaşılmıyordu.

Bahar aylarında yapılan adalet zirvesinde federal ve eyalet adalet bakanları daha önce kamuya açıklanmayan suç istatistiklerinin aşırı sağ kesimdeki suçların eğilimlerini ortaya koyduğu için açıklanmasını kararlaştırmıştı.

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DW/KNA/GA/HS