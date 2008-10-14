İnternette vergi yükü iniyor

Özel sektörün mobil iletişimdeki yüzde 60'ı aşan vergilerin düşürülmesi talebine sıcak bakmayan Maliye Bakanlığı, sabit ve mobil internette Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, mobil internette yüzde 25, sabit internette yüzde 15 oranında olan ÖİV'nin, 5'er dilimlik kademeler halinde kaldırılmasında uzlaştı. Telekomünikasyon Kurulu İkinci Başkanı Galip Zerey, "Cepte vergi indirimi ve Hazine payının kaldırılma taleplerimiz daha önce reddedildi. Ama internet konusunda anlaştık. Sadece KDV kalacak" dedi.



London Business School ekonomi Profesörü Leonard Waverman, Türkiye'deki mobil telekomünikasyon sektörü üzerindeki vergi yüküne ilişkin bir rapor hazırlayarak, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda sundu.



Waverman, Türkiye'nin dünyada mobil iletişimde en yüksek vergi alan ülke konumunda olduğunu ve cepteki tüm vergilerin kalkması durumunda 8-9 sene sonra Maliye'nin gelir kaybının ortadan kalkabileceğini anlattı.



Telekomünikasyon Kurulu İkinci Başkanı Zerey ise, henüz cep telefonu üzerindeki vergilerin indirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ile uzlaşma sağlanamadığını açıkladı. Maliye'nin vergi gelirlerinin düşmesini istemediğini, bu nedenle cepte vergi indirimine sıcak bakmadığını aktaran Zerey, sabit ve mobil internette vergilerin düşmesi konusunda ise anlaştıklarını anlattı. Zerey, "Bu konuda henüz düzenlemeyi yapmadık. Ama mobil ve sabit internet üzerinden sadece KDV alınmasını öngörüyoruz. ÖİV tamamen kalkacak. Ancak bu bir anda değil, kademeli yapılarak senelere yayılabilir. Maliye bunu kabul ediyor çünkü, bu alanda vergi geliri şu anda az. İleride çok büyüyecek, vergi geliri getirecek bir sektör. Maliye bunu anlamadan indirimi yaptırdık, yaptırdık" diye konuştu.



Waverman'ın hazırladığı raporda yer alan bazı saptamalar şöyle:



* Mobil iletişimden alınan ÖİV ve yüzde 15'lik Hazine payı, KDV'ye oranla son derece verimsiz bir vergilendirme türü. Mobil telefonda uygulanan ÖİV, elde edilen her 1 dolar vergi geliri başına 60 centlik yük yaratıyor. Buradan Türkiye yılda 2 milyar dolar kaybediyor.

* Mobil telefona uygulanan vergi, karların azalmasına, fiyatların artmasına ve üretimin düşmesine yol açıyor.

* Türkiye'deki yüksek vergiler, aboneleri telefonlarını kullanmaktan ve SMS göndermekten caydırıyor.

* Türkiye'de bir abonenin vergilere ödediği tutarın operatöre ödediği tutara oranı yüzde 96 iken, AB ülkelerinde bu oran yüzde 7.5-20 arasında değişiyor.

* İletişim vergilerinin kaldırılması durumunda, her 100 kişi başına düşen GSM aboneliği oranında oluşacak yüzde 10'luk artış, Gayri Safi Milli Hasıla'yı ortalama yüzde 1,2 oranında artıracak.



