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Ekonomi

İnternette vergi müjdesi

Kablolu, kablosuz ve mobil internette yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) kaldırılması yönünde çalışmalar olduğu belirtildi

01 Mart 2013 11:44

İnternetteki yüzde 5 Özel İletişim Vergisi'nin kaldırılması torba yasayla gündeme alınacak.
 
Kablolu, kablosuz ve mobil internette yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) kaldırılması yönünde çalışmalar olduğu belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, söz konusu düzenlemenin Meclis gündeminde bekleyen iki torba yasaya dahil edilmesi, ya da ayrı bir internet torba yasasıyla gündeme getirilmesi bekleniyor.

Sanal alışveriş vergilerinin şekilendirilmesi de gündemde.

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