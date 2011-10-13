İnternette son satış: Bayan azdırıcı damla!



T24 - ‘Tecavüz tacirleri’nin son numarası, bakanlık ve ünlü bir hastanenin adını da kullanarak internetten 59 liraya pazarladıkları ‘bayan azdırıcı damla’ oldu.





"Bayan azdırıcı damla" yı pazarlayanların adını kullandıkları kurumlar, bu girişimle ilgileri bulunmadığını açıkladılar.



Radikal gazetesinde Mine Tuduk'un imzasıyla yayımlanan (13 Ekim 2011) haber şöyle:





İstanbul'da “Ya gizlice bayanların içeceklerine katın ya da bayanlardan haberli olarak dil altında kullanın...” Nuri Alçolu ‘tecavüz’ sahneleriyle ses getiren Yeşilçam filmleri tarih oldu ancak kadınlara içeceklerine ilaç katarak tecavüze teşvik şimdi internette devam ediyor. ‘Tecavüz tacirleri’nin son numarası, bakanlık ve ünlü bir hastanenin adını da kullanarak internetten 59 liraya pazarladıkları ‘bayan azdırıcı damla.’





İnternet sitesinde damlanın bitkisel formül içerdiği, hamileler için bile rahatlıkla kullanılabileceği, cinsel isteksizliği yüzde 96 oranında engellediği iddia ediliyor, “Şeffaf yapısı ile rahatsız edici bir görüntü oluşturmayarak işinizi kolaylaştırır” deniliyor. Tarım Gıda ve Köyişleri Bakanlığı’ndan onaylı olduğu yalanı da eklenen ürünün internet sitesinde şu ibare var: “Bayanların kahve, çay, meyve suyu gibi içecek, yiyeceklerine katın veya bayandan haberli olarak dil altında kullanın. ‘Bayan azdırıcı damla’, en inatçı deneklerde bile yüzde yüz sonuç almanızı sağlar.”





Türkiye’de 100 bin damla sattığını belirten site müşterilere, eline geçirdiği cep telefonu numaralarından ya da siteye bırakılan çağrılara geri dönüş yaparak ulaşıyor. Ürünün telefonda tanıtımını yapan kadın satıcılar ise damlayı bizzat kullandıklarını söyleyerek satışı arttırmaya çalışıyor. Güven vermek içinse, Türkiye’nin en büyük hastanelerinden Anadolu Sağlık Grubu’nun adı kullanılıyor.





Kendilerinin konuyla hiçbir ilgilerinin olmadığını ancak çok sayıda şikâyetler aldığını belirten Anadolu Sağlık Grubu, internet sitesi hakkında hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri de cinsel performansı arttırıcı, kilo verdirici, kilo aldırıcı, boy uzatıcı gibi niteliklerde hiçbir ürüne üretim ya da ithal izni verilmediğini söyledi.

Uzmanlar internetten bu tür satış tuzağına düşülmemesi için uyarıyor:





Harun Kızılay (Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri):





İnternette birçok ürün gıda takviyesi adı altında çok kolay ruhsatlandırılıyor. Bu tarzda ithal edilen ürünlerin, hangisinin gıda takviyesi, hangisinin bitkisel içerikli ürün olduğu ilgili bakanlıklarca belirlenip ruhsatlandırılarak eczanelerde satışları sağlanmalı. Kadın bayıltıcı sprey ve cinsel gücü arttırdığı söylenen damlaları satan sitelerin gerekirse yayınının kesilmesi de sağlanmalı.





Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (Göğüs hastalıkları ve alerji uzmanı):





İnternet üzerinden gıda takviyesi adı altında satış yapan onlarca site var. Cinsel performans arttırıcılar, vitaminler, antioksidanlar, beslenme destek ürünleri gibi ürünler bu kapsamda yer alıyor. Bu ürünler için hiçbir denetim yok ve zaten hiçbiri bilimsel olarak kanıtlanmış değil.







Bayıltan sprey ‘yok’ sattı



Bir internet sitesinde erkeklere yönelik yapılan satışta ‘kadınları bayıltarak birlikte olmalarına imkân sağlayan’ sloganıyla bayıltıcı sprey pazarlaması yapan kişi, polis tarafından gözaltına alınırken, haberler üzerine siteye sipariş yağdı.



Bayıltıcı spreyi almak isteyenlerin ulaşması için sitede verilen cep telefonu numarasının İzmir’de bir kişiye ait olduğunun öğrenilmesi üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan soruşturma kapsamında, internet sitesinin 20 yaşındaki Ç.Ö.’ye ait olduğu tespit edildi. Polis, Ç.Ö.’nün ailesiyle birlikte yaşadığı Küçükyalı semtindeki evine baskın düzenledi. Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ç.Ö sorgusunun ardından aynı gün serbest bırakıldı.

4 saatte 100 sipariş

Yapılan inceleme sonucunda Ç.Ö’nün herhangi bir ürün satmadığı, ürün almak için hesabına para yatıran kişileri dolandırdığı öğrenildi. Ancak bayıltan spreyle ilgili haberlerin basýnda yer almasý üzerine dört saatte tam 100 kiþinin satýn almak için baþvurduðu ortaya çýktý. Daha sonra siteye eriþim engellendi.







