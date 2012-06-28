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İnternette silinen yoruma 11 ay ceza

Muhalif bir haber sitesinin kurucusuna, yayınladığı habere yapılan okuyucu yorumu nedeniyle 11 ay hapis cezası verildi

28 Haziran 2012 18:10

Cumhuriyetçi ve muhalif çizgisiyle bilinen ‘Haberinyeri.net’ adlı internet sitesinin sahibi gazeteci Cem Bükükçakır’a, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ile 11 ay hapis cezası verildi. Büyükçakır, sitesinde yer alan bir haberin altına yapılan okuyucu yorumdan sorumlu tutularak suçlu bulundu. Hakkındaki hapis cezası Yargıtay’ca onanan Cem Büyükçakır’a cezaevi yolu göründü.

Yurtgazetesi'nden Sevilay Uzunay'ın haberine göre Cem Büyükçakır’ın kurucusu olduğu ‘Haberinyeri.net’ adlı internet sitesi; Yeniçağ Gazetesi’nde daha önce yayınlanan, “Cumhur’un mu Başkanı, Etnik Kökenin mi?” başlıklı habere yer verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü eleştiren habere okuyucular tarafından yapılan yorumlar,  Büyükçakır’ın başını derde soktu.

Bir başka önemli nokta ise Cem Büyükçakır’ın 11 ay hapis cezası almasına yol açan yorumun sahibi  Mehmet Salih M.'nin başka sitelerde köşe yazıyor olması. Suç unsuru sayılan ve hemen silinen yorumun sahibi hakkında işlem yapmayan mahkeme, sitenin sahibini cezaevine gönderdi.


Neyle suçlandı


Büyükçekmece 3. Asliye  Ceza  Mahkemesi’nde görülen davada, internet sitesi sahibi Büyükçakır hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘Resmi sıfatlı kişiye görevinden dolayı hakaret’ suçlamaları yapıldı. 2008 yılında  “Cumhur’un mu Başkanı, Etnik Kökenin mi?” başlıklı Yeniçağ Gazetesi’nin haberini  sitesinde yayınlayan  Büyükçakır, haberin altına bir okuyucu tarafından yapılan yorumdan sorumlu tutularak  suçlu bulundu. Daha sonra temyiz edilen karar, önceki gün  Yargıtay tarafından onandı. ‘Haberinyeri.net’ adlı internet sitesinin sahibi Cem Büyükçakır, önümüzdeki günlerde tutuklanarak hapse gönderilmeyi bekliyor.


Muhaliflerden destek istedi


Aynı haberin, birçok farklı sitede de yayınlandığını söyleyen Cem Büyükçakır, “Uyarı gelir gelmez  silinen yorumun cezasının 11 ay hapis olduğu bir ülkede, hala internet basınını denetlemek isteyenlerin olması çok tuhaf” dedi. Suç unsuru taşıyan yorumun sahibi Mehmet Salih M.'nin hâlâ başka sitelerde köşe yazarlığı yapmasını ve kimsenin bu yorumcu hakkında işlem yapmamasını ise ‘hukuk adına üzüntü verici’ olarak değerlendirdi. Sadece, mahkemeye sunulan delillerin araştırılmasını isteyen Büyükçakır, “Yorumu yapan kişinin ben olmadığını anlamak günümüz imkânlarında çok zor olmamalı. Meclis içerisindeki ve dışarısındaki muhalif partilerin bu konuya duyarsız kalmamasını umut ediyorum” diye konuştu.

 

 

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