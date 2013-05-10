İnternette şifrenizi girerken iki kere düşünün, her şeyiniz kopyalanabilir!

"Beyaz Hacker" Can Yıldızlı, açık alanda siber güvenliğin zayıf olduğu belirterek, istenildiği takdirde girilen kredi kartları dahil tüm şifrelerin kopyalabileceğini söyledi

Pentagon'un düzenlediği yarışmada dünya birincisi olan Türk hacker Can Yıldızlı, Apple ve Google'dan gelen teklifleri reddederek Türkiye'de 9 kişilik kendi şirketini kurdu.

"Beyaz hacker" denilen Yıldızlı'nın kurduğu Prodaft şirketi, güvenlik alanında hizmet veriyor. Bir otelin veya şirketin internet yazılımını denetleyerek açıklarını ortaya çıkarıyor, çözümler sunuyor.

Serkan Ocak'ın Radikal'deki haberine göre, Apple ve Google'ın tekliflerini reddeden Yıldızlı şunları söyledi:

"Benim kendi kafamda bir iş modeli var, ABD’de buna ‘red team ya da tiger team’ deniliyor. İnsanlar verilerini korumak istiyor. Olası tüm saldırıları uyguluyoruz. Örneğin yaka kartlarını, otele giriş kartlarını kopyalıyoruz. Çalışanın kartını kopyalayabiliyoruz. Genellikle metro gibi kalabalık alanı seçiyoruz. Uzaktan kart kopyalanabiliyor."

Yıldızlı açık alanda siber güvenliğin zayıf olduğu belirterek, istenildiği takdirde girilen kredi kartları dahil tüm şifrelerin kopyalabileceğini söyledi.

Can Yıldızlı, kredi kartı konusundaki açıkları ise şöyle anlattı:

"Türkiye’de internette alışveriş, internet bankacılığı yurtdışına göre güvenli. Ancak bazı açıklar var. Örneğin bazı e-ticaret yapan siteler kredi kartı bilgilerini kopyalıyor. Birçoğu bunu yapmıyor, girildikten sonra kopya tutulmuyor. Kopyaları bulunan site hack’lendiğinde bir anda hacker’ın elinde 100 bin kredi kartı numarası olabiliyor. Sonrası ise çok basit. Yıllar sonra bile kartınız haberiniz olmadan kullanılabilir. Ancak Türkiye’de bankaların güvenlik sistemleri ABD’den daha iyi. Türkiye’de 1000 mağdur varsa, ABD’de 100 binlerce var. Ben hâlâ ABD’deki banka hesabıma Türkiye’den giriyorum."