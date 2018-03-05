T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnternette satışa çıkardığı baykuş elinden alındı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, bir kişi yaralı baykuşu tedavisinin ardından sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı bir grupta satışa çıkarırken, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü baykuşu A

05 Mart 2018 19:52

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, bir kişi yaralı baykuşu tedavisinin ardından sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı bir grupta satışa çıkarırken, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü baykuşu A.T.\'den teslim aldı.
Kocaeli\'de sosyal medyada bir kişi baykuşu satışa çıkardı. Sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı gruba kuşun fotoğraf ve görüntülerini koyan A.T., \"Bir aya yakın oldu evde besliyorum. Yaralı halde buldum. Veterinere falan götürmedim uyuturlar diye. Ayağı ve kanadından yaralı halde buldum. Kendini baya toparladı. Kısmen iyileşti, yürüyebiliyor. Çok uysal, bu güne kadar kimseye saldırmadı. Sadece biraz tedirgin oluyor. Sonuçta yabani bir hayvan besleyebilirim diyenler için tekliflere açığım. Bedava değil arkadaşlar o şekilde sorularla gelmeyin\" yazdı.
Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, A.T.\'nin başykuşu internette satışa çıkarması üzerine şikayette bulundu. Selma Platin Pek, A.T.\'nin baykuşun satışının yasak olduğunu bilmediği için ceza yazılmadığını sadece uyarıldığını belirtti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün Karamürsel\'e gelerek, A.T.\'den baykuşu aldı. A.T. baykuşu satmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti.
Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, baykuşu teslim aldıklarını ve Uzuntarla\'da bulunan Doğal Yaşam Parkı\'na bırakıldığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAKOCAELİOrmanSuMüdürlüğüKocaeliSosyalYaralıVeterinereAyağıKendiniKısmenSadeceSonuçtaBedavaKocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin PekSelma Platin PekKaramürselMüdürüUzuntarla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24