İnternette okey oyunu ölümle bitti

Bursa'da, internette okey oynayan eşiyle tartışan İhsan Özcan, geçirdiği cinnet sonucu eşini av tüfeğiyle vurdu, sonra da intihar etti.

Bursa'da 46 yaşındaki İhsan Özcan, internette okey oynayan eşi 43 yaşındaki Nurcan Özcan'la tartıştı. Kavgaya dönen tartışma sonucu eşini av tüfeği ile öldüren İhsan Özcan, daha sonra aynı silahla çenesine ateş ederek yaşamına son verdi. Çiftin bir aydır bu nedenle tartıştığı öğrenildi.

Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Çamlıca Mahallesi'nde oturan İhsan Özcan, saat 02.00 sıralarında internette okey oynayan eşi Nurcan Özcan ile tartıştı.

Kendisini aldattığını düşündüğü eşi ile kavga eden İhsan Özcan, evde bulunan av tüfeğiyle göğsüne ateş ettiği Nurcan Özcan'ı öldürdü. Daha sonra tüfeği çenesine dayayıp ateş eden İhsan Özcan, olay yerinde öldü.

Olay, silah sesini duyan komşularının polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Çilingir yardımı ile eve giren polis, yatak odasında çiftin cesetleriyle karşılaştı. Üst katta oturan anne ve babası Yenişehir'deki köylerine giden Nurcan ve İhsan Özcan'ın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Çocukları askerde olan çiftin ölümüyle ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.