İnternette haber paralı oluyor

T24 - İngiltere'nin en büyük gazete yayın şirketlerinden biri 6 gazetesinin internet sitesine girişi paralı hale getiriyor.





The Johnston Press Grubu'na ait internet siteleri kullanıcılardan ya 3 ay için 5 sterlin (yaklaşık 7.5 TL) isteyecek ya da okuyucuyu gazeteyi satın almaya yönlendirecek.

Pilot uygulamada yerel gazetelerden Workshop Guardian, The Ripley & Heanor News ve The Whitby bulunuyor.

İskoçya'da ise The Carrick Gazette ve Southern Reporters'u internetten okumak paralı hale getiriliyor.

Johnston Grubu tarafından yayımlanan The Scotsman ise sitesindeki bazı haber ve yorumları okumak isteyen okuyucularından para alıyor.

İngiltere'nin dört bir yanında 300'ün üzerinde gazetesi bulunan Johnston'un son yıllarda reklam gelirlerinde düşüş meydana geldi.

Gruptan yapılan açıklamada, gazetelerin internetteki içeriğine ulaşmanın ücret karşılığı yapmalarının bir deneme olduğunu duyurdu.

Johnston, İngiltere'de internette haber karşılığı okuyucularından para isteyen ilk yerel yayımcı oldu.

The Financial Times gazetesi de internet sitesine tam erişimi paralı hale getirmişti.

Bu ayın başlarında da Rupert Murdoch'a ait olan News Corporation, Google'ın haberlerini kullanmasına yasak getireceğini duyurmuştu.

Murdoch, daha önce yaptığı bir açıklamada da yeni şirketlerine ait internet sitelerine girişin ücretli olacağını söylemişti.