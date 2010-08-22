İnternette genç kızlara tuzak

T24 - Facebook, dolandırıcılar için de “paylaşım alanı” oldu. Kendilerini yönetmen Fatih Akın, oyuncu Burak Özçivit olarak tanıtıp ve sahte profil kullanan dolandırıcılar, oyuncu olmak isteyen genç kızları ağlarına düşürüp para sızdırıyor.





FATİH AKIN VE BURAK ÖZÇİVİT ADIYLA İNTERNETTE KONUŞUYORLAR



Dolandırıcılar, önce Facebook’ta bir mesaj gönderip kendilerini Fatih Akın ya da Burak Özçivit gibi sinema ve TV dünyasının ünlülerinden biri gibi tanıtıyorlar. Görüntüsünü çok beğendiğini, oyuncu olmayı düşünüp düşünmediğini soruyorlar. Genç kızın yazışma adresini alıp,

görüşmeye buradan devam ediyorlar.





'ŞU AN KAMERAM BOZUK'



Kızlar Fatih Akın ya da Burak Özçivit’le konuştuklarından şüphelenip, karşısındakini görmek için internet kamerasını açmak isteyince, B planı devreye giriyor. Karşıdaki Burak Özçivit ise kamerasının bozuk olduğunu, ancak fotoğrafını çekip hemen e-mail atabileceğini söylüyor. Kısa bir süre sonra Burak Özçivit’in cep telefonuyla çekilmiş fotoğrafları genç kızın telefonuna ya da email’ine geliyor. Eğer Fatih Akın’la konuşuluyorsa çok daha çarpıcı bir durum

yaşanıyor. Kamerayı açma önerisine “Ben Amerika’dayım” diye karşılık veren sahte Fatih Akın, “Yanımda George Clooney var, onu görmek ister misin?” diye soruyor.





KIZLAR GEORGE CLOONEY İLE KONUŞTUKLARINI SANIYOR



İşte bilişim suçları polislerinin henüz çözemediği ileri teknoloji ürünü dolandırıcılık tam da burada başlıyor. Kamera açılıyor ve genç kızlar hayran oldukları ünlü aktör George Clooney’yi karşılarında görüyor. Konuşmak istediklerinde de İngilizce yanıtlar veriyor. Bu görüntü karşısında şaşkınlık yaşayan kızlar, dolandırıcılara inanıyor. Kendilerinden istenilen paraları verilen hesap numalarına yatırarak, sahte adreslere yönlendiriliyorlar. Polis, görüntülerin Clooney’nin filmlerden kaydedilerek montajlandığını ve MSN kamerasına aktarıldığını tahmin ettiklerini ifade ediyor.







