-İnternette fuhşa polis baskını: 22 gözaltı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Ankara'da internet ortamında webcam aracılığıyla fuhuş yaptırdığı belirlenen şebeke çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kızılay Olgunlar Sokak'taki bir iş yerinde, internet siteleri aracılığıyla fuhuş yapıldığı ve burada çalışan kadınların uygunsuz görüntülerin iş yeri yetkilileri tarafından şantaj amaçlı kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine, soruşturma başlattı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi davranarak bu sitelerle telefon irtibatı kurdu. Polis, sitede irtibat sağladıkları kadınların, telefon, kredi kartı veya posta havalesiyle sarı bonus alınmasını istemesi üzerine, posta çeki hesabına para gönderdi. Daha sonra yapılan görüşmelerde, kadınların çıplak bir şekilde, cinsel içerikli canlı görüşme yaptığı tespit edildi. Bu görüşmelerde, daha fazla para gönderilmesi durumunda da kadınların cinsel amaçlı birlikte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, polis, belirlenen 3 ayrı adrese, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından baskın yaptı. Operasyonda, 18'i kadın 22 kişi gözaltına alındı. Aramada, bazı bilgisayarlara da el konuldu.