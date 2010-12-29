-İNTERNETTE EN ÇOK KANADALILAR ZAMAN GEÇİRİYOR TORONTO (A.A) - 29.12.2010 - Dünyada internette en fazla zaman harcayanların Kanadalılar olduğu belirtildi. Kanada'nın sanal ölçüm sitelerinden comscore.com sitesine göre, Kanadalılar aylık 2500 dakika ile internette en fazla gezinen kesim olurken, onları 2300 dakika ile İsrailliler izledi. Siteden yapılan açıklamada, bu kategorideki dünya ortalamasının 2000 dakika olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, aylık online yüzdesinde Kanadalıların yüzde 68 ile birinci oldukları, bu ülkeyi yüzde 62 ile Fransa ve İngiltere, yüzde 60 ile Almanya, yüzde 59 ile ABD, yüzde 57 ile Japonya ve yüzde 36 ile de İtalya'nın takip ettiği kaydedildi. Öte yandan Kanadalıların, YouTube, Twitter ve Facebook gibi siteleri de en çok kullananlar olduğu belirlendi. 34 milyon nüfuslu Kanada'da, nüfusun yarısı olan 17 milyon kişinin Facebook üyesi olduğu, her ay 21 milyon kişinin de YouTube'u ziyaret ettiği bildirildi. Açıklamada, "evrende internete en bağımlı halk" olarak nitelendirilen Kanadalıların, YouTube'da ayda ortalama 147 adet video izledikleri kaydedildi.