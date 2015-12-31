İnternette Donald Trump filtresi

ABD Başkan adayı Donald Trump’ı görmekten 'sıkılanlar' için bir tarayıcı eklentisi geliştirildi.

2015 yılı boyunca Donald Trump sivri dili ve ani çıkışlarıyla birçok kez haberlere konu oldu ve tartışılmaya devam ediyor. Bu durum bazılarının canını sıkmış olacak ki kendisini -en azından internette- görmemek için Google’ın web tarayıcısı Chrome için bir eklenti geliştirdi. Trump Filtresi ismindeki eklentinin sloganı “Donald Trump’ı internetten sil”.

Filtre eklentisi sayesinde içinde Donald Trump geçen sonuçlar kullanıcının önüne gelmiyor. Filtrenin yumuşak, agresif ve kindar şeklinde 3 seviyesi bulunuyor.

Eklentiyi geliştiren isim Rob Spectre. Spectre eklentiyi geliştirme amacını, insanların Donald Trump dışındaki adayları da tanıması gerekliliği olarak açıklıyor.