İnternette derbi geyikleri

T24 - Haftanın derbisinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı İnönü'de 4-2 devirmesiyla başlayan geyikler sürüyor. Başta Facebook ve Twitter olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinde taraftarlar birbirlerini yaptıkları esprilerle kızdırırken, ekşisözlük'te maçla ilgili binden fazla entry girildi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından internette geyik patlaması yaşandı
İşte internette dolaşan derbi geyiklerinden bazıları...
- NASA'dan Beşiktaş'a sert uyarı: "Yıldızlarla oynamayın"
- İstanbul'un girişinde yakalanan arabada Beşiktaş'ta oynama vaadiyle kandırılan 7 Portekizli ele geçirildi.
- Beşiktaş'a gelmek isteyen Cristiano Ronaldo'ya kontenjan nedeniyle olumsuz yanıt verildi.
- Beşiktaş Yönetimi'nde tek hedef: Türk kalan defans hattını değiştirmek.
- Ağlayarak desibel rekoru kırıldı...
- Beşiktaş seninle ölmeye geldik... Gül gül öldük, gidiyoruz...
- Ferrari'sini satan bilge out, Beşiktaş'ını satan Ferrari in
- BJK'nin 17'de 17 hedefi devam ediyor... Sapma yok, 17'de 17 puan
- Beşiktaş'ın 1 hafta içinde elindeki her şeyi kaybetmesine vesile maç, disko disko gezemeyesin Ferrari.
- İnönü Fiyapı Stadı'nda gökyüzünün Alex'li olmasından dolayı yıldızlar görülememiştir...
- Ünlü düşünürün dediği gibi 'Alma delinin ahını, yoksa golün gümbürtüye gider'
- Aziz Yıldırım BJK maçı sonrasında tüm Fenerbahçe oyuncularına prim olarak birer Ferrari alacakmış...
- Şehir Fırsatı'ndan süper fırsat! BJK'li ol, Liverpool'dan yediğin 8 gol hafta sonuna özel yüzde 50 indirimle 4 gol olarak İnönü'ye gelsin.
- BJK herhalde hocalara verdiği tazminatları biriktirseydi Ronaldo'yu alırdı, bu da tazminat ile yolcu gibi :)
- Dış Ticaret müsteşarlığı, Türkite ile Portekiz arasındaki dış ticaret açığının alarm vermesi sebebiyle Beşiktaş Kulübü'nü uyardı.
- Eskiden Kartal kullanırdık, şimdi ise Q7 ve Ferrari kullanıyoruz.
- Profesör Doktor Alex De Souza reÇETEyi yazdı: 4-2
- Ne Almeida'sı, Güiza oynasa atardı o golü kesin
- İbrahim üzmedi, Ferrari üzdü
- Fener alayı kırmızıda geçti
- Dört dörtlük takım Beşiktaş (Kiev'den ve Fenerbahçe'den 4 gol)