İnternette derbi geyikleri

T24 - Haftanın derbisinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı İnönü'de 4-2 devirmesiyla başlayan geyikler sürüyor. Başta Facebook ve Twitter olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinde taraftarlar birbirlerini yaptıkları esprilerle kızdırırken, ekşisözlük'te maçla ilgili binden fazla entry girildi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından internette geyik patlaması yaşandı

İşte internette dolaşan derbi geyiklerinden bazıları...

- NASA'dan Beşiktaş'a sert uyarı: "Yıldızlarla oynamayın"

- İstanbul'un girişinde yakalanan arabada Beşiktaş'ta oynama vaadiyle kandırılan 7 Portekizli ele geçirildi.

- Beşiktaş'a gelmek isteyen Cristiano Ronaldo'ya kontenjan nedeniyle olumsuz yanıt verildi.

- Beşiktaş Yönetimi'nde tek hedef: Türk kalan defans hattını değiştirmek.

- Ağlayarak desibel rekoru kırıldı...

- Beşiktaş seninle ölmeye geldik... Gül gül öldük, gidiyoruz...

- Ferrari'sini satan bilge out, Beşiktaş'ını satan Ferrari in

- BJK'nin 17'de 17 hedefi devam ediyor... Sapma yok, 17'de 17 puan

- Beşiktaş'ın 1 hafta içinde elindeki her şeyi kaybetmesine vesile maç, disko disko gezemeyesin Ferrari.

- İnönü Fiyapı Stadı'nda gökyüzünün Alex'li olmasından dolayı yıldızlar görülememiştir...

- Ünlü düşünürün dediği gibi 'Alma delinin ahını, yoksa golün gümbürtüye gider'

- Aziz Yıldırım BJK maçı sonrasında tüm Fenerbahçe oyuncularına prim olarak birer Ferrari alacakmış...

- Şehir Fırsatı'ndan süper fırsat! BJK'li ol, Liverpool'dan yediğin 8 gol hafta sonuna özel yüzde 50 indirimle 4 gol olarak İnönü'ye gelsin.

- BJK herhalde hocalara verdiği tazminatları biriktirseydi Ronaldo'yu alırdı, bu da tazminat ile yolcu gibi :)

- Dış Ticaret müsteşarlığı, Türkite ile Portekiz arasındaki dış ticaret açığının alarm vermesi sebebiyle Beşiktaş Kulübü'nü uyardı.

- Eskiden Kartal kullanırdık, şimdi ise Q7 ve Ferrari kullanıyoruz.

- Profesör Doktor Alex De Souza reÇETEyi yazdı: 4-2

- Ne Almeida'sı, Güiza oynasa atardı o golü kesin

- İbrahim üzmedi, Ferrari üzdü

- Fener alayı kırmızıda geçti

- Dört dörtlük takım Beşiktaş (Kiev'den ve Fenerbahçe'den 4 gol)



