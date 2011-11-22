İnternette çocuk ve aileyle ilgili kriterler belirlendi

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, güvenli internet hizmetinin, çocukların ve gençlerin internet üzerindeki zararlı içeriklerden korunmaları amacıyla ortaya çıkan bir proje olduğu, bu düzenleme yapılırken, internet kullanıcılarının kuruma ilettikleri talepler ve şikayetlerin dikkate alındığı belirtildi.Konuyla ilgili hazırlanan mevzuatlar çerçevesinde güvenli internet hizmeti kapsamında oluşturulacak profil kriterlerinin belirlenmesi amacıyla konusunda uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve ilgili kurum temsilcilerinden müteşekkil, ''Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu''nun oluşturulduğu hatırlatıldı.Kurulun yaptığı çalışmalar neticesinde çocuk ve aile profilleriyle ilgili kriterlerin bilimsel ve güncel veriler ışığında, Türkiye'nin sosyo-kültürel dokusuna uygun şekilde hazırlandığı belirtilen açıklamada, Kurul tarafından alınan kararlar şöyle özetlendi:''-Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında yer alan web siteleri için, web sitelerinin kriterlere uygunluğu hususunda site sahiplerinin beyanı esastır.-Güvenli internet hizmetinde; eğitim, kültür, sanat, iş, ekonomi, bankacılık ve finans, kariyer, medya, alışveriş, internet hizmeti, sağlık, spor, müzik, oyun vb. konularda içerik barındıran web siteleri ile resmi kurum ve kuruluşlara ait web siteleri yer almalıdır.-Güvenli İnternet Hizmetinde; kumar, intihara yönlendirme, Atatürk'e hakaret, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, fuhuş, müstehcenlik, ırkçılık, ayrımcılık, nefret, terör, şiddet-vahşet görüntüleri, kan ve şiddet içeren dövüş sporları, hayvan dövüşleri, dolandırıcılık, zararlı yazılım vb. içerikleri barındıran web siteleri ile bu içeriklere erişilmesini sağlayan web siteleri ve uygulamaları yer almamalıdır.-Güvenli internet hizmetinde; 3. maddedeki unsurlarla ilgili, örtülü reklam, bilinçaltını etkileyen reklam ve güdüleme içeren hiçbir içeriğin bulunmadığı web sitelerine yer verilmelidir.-Telif hakları, sağlık için tehlikeli madde temini, dijital oyunların envanteri, tütün ve alkol satışı gibi konularda uzman kurum ve kuruluşların görüşlerinin tam olarak yansıtılabilmesi önem arz etmektedir.''