-İNTERNETTE CAMERON DİAZ'I TIKLAMAYIN SAN FRANCİSCO (A.A) - 19.08.2010 - Hollywood yıldızı Cameron Diaz, internet dolandırıcılarının kurbanlarını tuzağa düşürmek için kullandığı isimlerin başında yer aldı. Merkezi ABD'de bulunan, bilgisayar virüslerine karşı yazılım geliştiren McAfee firması, geçen ay yaptığı yeni araştırmada, hayranı oldukları sinema yıldızı için internette arama verenlerin, bu aramadan çıkan virüslü linklere girdiklerinde, banka kayıtları, e-mail şifreleri gibi kişisel bilgilerinin çalınması riskine maruz kaldığını ortaya koydu. Araştırmada, internet dolandırıcılarının, en çok popüler film yıldızları Cameron Diaz, Julia Roberts veya Jessica Biel'ın adını kullandığı belirtildi. McAfee'ye göre, internette aranan en tehlikeli diğer ünlüler arasında Gisele Bündchen, Brad Pitt, Adriana Lima, Jennifer Love Hewitt, Nicole Kidman, Tom Cruise, Heidi Klum, Penelope Cruz ve Anna Paquin de yer alıyor.