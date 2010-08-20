İnternette bu isimlere dikkat edin

T24 - Bilgisayar virüslerine karşı yazılım geliştiren McAfee firması internet dolandırıcılarının yeni taktiklerini ortaya çıkardı.



Bilgisayar virüslerine karşı yazılım geliştiren McAfee firması, bazı ünlüler için internette arama yapıldığında ve virüslü linklere girdiklerinde, banka kayıtları, e-mail şifreleri gibi kişisel bilgilerin çalınması riskine maruz kalındığını ortaya koydu. İşte internet dolandırıcılarının kurbanlarını tuzağa düşürmek için kullandığı isimler: Cameron Diaz , Julia Roberts, Jessica Biel, Gisele Bündchen, Brad Pitt, Brad Pitt, Adriana Lima, Jennifer Love Hewitt, Nicole Kidman, Tom Cruise, Heidi Klum, Penelope Cruz, Anna Paquin.