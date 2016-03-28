İnternette bebek ticareti: Ölü doğmuş gibi gösterin!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başvurularına rağmen çocuk evlat edinmek isteyenler ile bebeklerini evlatlık verenler sürekli olarak yenileri açılan ve yasadışı bebek ticareti yapılan blogların bir türlü önüne geçilemiyor. Yasadışı evlat edinme pazarlığı siteye verilen ilanlarla başlıyor: İlanda bir kullanıcı “Adım Ece. 26 yaşındayım ve 7 aylık hamileyim. Evlatlık vermek istiyorum. Ciddi olan doğumdan hemen sonra bebeği alacak olanlardan mail bekliyorum” yazarak bebeğini satacak birisini arıyor.

Milliyet'ten Burak Dursun'un haberine göre sitede bir de 2.5 yaşındaki bir çocuk için ilan var. İlan sahibini aradığımızda isminin Cihan olduğunu söyleyen bir erkek telefonu açıyor. İlanı komşusu için verdiğini söyleyen kişi, “Çocuk bizim komşumuzun. Aile Zonguldak’ta yaşıyor. B., 2.5 yaşında. Ailenin durumu biraz kötü. Bu yüzden evlatlık vermek istiyorlar. Adamın 7 bin TL borcu var. Ailenin tek istediği borcunun kapatılması. Aile kesinlikle çocuğu geri istemeyeceklerini söylüyor” diye konuşuyor.



‘Kötü şeyler yapabilir’



Biz de ‘evlatlikbebekk.blogspot.com.tr’ adresindeki o ilanların sahiplerini arıyoruz. Birkaç telefon görüşmesinden sonra bu kişilerin güvenini kazanıyoruz. Ardından kolaylıkla evlatlık verilmek istenen çocuğun fotoğraf ve bilgilerine ulaşıyoruz. Para kazanma amaçlı girişimlerle de karşı karşıya kalıyoruz.



Siteye, ‘Benim 5 aylık bir kızım var maddi destek karşılığı almak isteyen varsa bana ulaşabilir’ ilanını bırakan kişinin telefon numarasına aradığımızda Bülent adlı bir şahısla konuşuyoruz. Eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kızları D.’ye bakamadıklarını anlatan Bülent, “Eşim 10 gündür evde yok, kaçtı. Kıza bakamıyorum. Hatay’a gelin çocuğa bakın tanışalım” ifadelerini kullanıyor. Birkaç kez görüştükten sonra Bülent, 5 aylık bebeğin fotoğraflarını da gönderiyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bakanlık 13 internet sitesinin yetkilileriyle çocuk satmak isteyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık ayrıca bu sitelere erişimin engellenmesini talep etti. Bu mecralardan bazıları v İletişim Başkanlığı’nın kararıyla idari tedbir uygulanarak bazıları da mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

2.5 yaşındaki çocuk 7 bin TL!



Sitede bir de 2.5 yaşındaki bir çocuk için ilan var. İlan sahibini aradığımızda isminin Cihan olduğunu söyleyen bir erkek telefonu açıyor. İlanı komşusu için verdiğini söyleyen kişi, “Çocuk bizim komşumuzun. Aile Zonguldak’ta yaşıyor. B., 2.5 yaşında. Ailenin durumu biraz kötü. Bu yüzden evlatlık vermek istiyorlar. Adamın 7 bin TL borcu var. Ailenin tek istediği borcunun kapatılması. Aile kesinlikle çocuğu geri istemeyeceklerini söylüyor” diye konuşuyor.

‘Psikolojik olarak henüz hazır değilim’



İstanbul’da yaşayan Meryem (21), siteye doğmamış bebeğini evlatlık vermek için ilan verenlerden biri. 36 haftalık hamile olan Meryem, “Ailemle yaşıyorum. Eşimden şiddet görüyordum, kendisi madde bağımlısıydı ve kendi öz kardeşine tecavüz etmişti. Ondan ayrıldım. Babasız büyümesini istemediğim için bebeğimi evlatlık vermek istiyorum. Ailem bebeği vermemi istemiyor. Verirsem benden şikâyetçi olacağını söylüyorlar. Psikolojik olarak henüz hazır değilim, çocuğa bakmak istemiyorum. Bebeği doğum sırasında ölmüş olarak gösterebilirseniz bebeği size veririm. Bebek dönmediği için sezaryen doğum yapmam gerekiyor. Bebeği alacaksanızHastaneden randevu almamız gerekiyor. Ailem bebeği öldü olarak bilirse bebeği verebilirim” diyor.

Taşıyıcı anne için pazarlık



Siteye ilan verenlerden biri de isminin Ümran olduğunu söyleyen bir kadın. 50 bin TL karşılığında taşıyıcı annelik yapmak için ilan veren Ümran’a sitede yayınladığı telefon numarasından ulaşıyoruz. 3 çocuk annesi olduğunu ve 2 yıl önce eşinden ayrıldığını ifade eden Ümran, geçim sıkıntısı yaşadığı için taşıyıcı annelik yapmaya karar verdiğini anlatıyor: “Daha önce taşıyıcı annelik yapmadım ama çocuk doğurma konusunda tecrübeliyim. 10 ve 7 yaşlarında 2 oğlum ve 7 aylık bir bebeğim var. Kararım kesin ve hiçbir şekilde geri dönmeyeceğim. Bu işin sonunda hem siz hem de ben mutlu olurum. 50 bin TL ücret istediğini söyleyen kadınla pazarlığın ardından 40 bin TL’ye anlaşıyoruz. Paranın yarısını peşin istediğini söyleyen kadın, “Bu konuda tecrübeli olmadığım için kendi kafama göre bir ücret belirledim. Paranın yarısını hamilelikten önce kalanını doğumdan bir hafta önce isterim. Hastane masrafları size ait olacak. Doğuma bir hafta kala yanımda olmanızı istiyorum. Çocuk doğduğu zaman hemen alabilirsiniz. Elimden geldiğince size her konuda, emzirme konusunda da yardımcı olurum” diyor.