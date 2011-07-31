-İNTERNETTE "EMEKLİLİK" DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemelerinin ardından Orgeneral Koşaner'in fotoğrafının olduğu bölüm Genelkurmay Başkanlığının, Oramiral Eşref Uğur Yiğit'in fotoğrafının bulunduğu bölüm ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinin ana sayfasından çıkarıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'in emekliliğini istemesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Necdet Özel'in Genelkurmay Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki Orgeneral Koşaner'in fotoğrafının bulunduğu bölüm siteden çıkarıldı. Sitenin ''Genelkurmay Başkanları'' bölümünde 27. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'in fotoğrafına ve öz geçmişine yer veriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinin ana sayfasında ise daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yiğit'in fotoğrafının ve mesajlarının bulunduğu bölümde, Ulu Önder Atatürk ile deniz üzerine yapılmış ay yıldız fotoğrafı yer almaya başladı. Sitede ''komutan'' yazan bölümde ise Oramiral Yiğit'in fotoğrafı ve mesajları yer alıyor. Orgeneral Necdet Özel'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmasının ardından ise Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinin ana sayfasındaki fotoğrafı kaldırıldı. Sitede daha önce bulunan komutan öz geçmişi ile mesajları bölümü de sitede yer almıyor. Sitenin güncel haberler bölümünde ise Orgeneral Özel'in veda mesajına yer veriliyor. Emekliliğini isteyen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın fotoğrafının bulunduğu bölüm ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yerini koruyor. Sitenin ana sayfasında Aksay'ın pilot kıyafetli fotoğrafı ile ''Bir asırlık tarihimiz boyunca; milletimizin huzur ve güvenliği, bölgemizin barış ve istikrarı, dünyanın dört bir yanında hangi milletten olursa olsun felakete uğramış insanların refah ve mutluluğu için başarıyla icra edilen görevler Hava Kuvvetlerimiz için şeref tabloları ve övünç madalyaları olmuştur'' mesajı yer alıyor. Bu arada Orgeneral Necdet Özel'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralmasının ardından Orgeneral Özel'in fotoğrafı ve öz geçmişi Kara Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesine konuldu.