İnternetle tanışma yaşı 2'ye indi

Türkiye'de çocukların internetle tanışma yaşı 5 yıl içinde 5 yaştan 2 yaşa kadar düştü. Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği (PREP) tarafından Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) proje grubunun yaptığı araştırmanın sonuçlarını ve bulgularını paylaştı. Araştırma, Türkiye istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına göre belirlenen 12 bölgede, yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre eşit dağılımlı 9-16 yaş aralığında internet kullanan 784 çocuk ile yapıldı. Prof. Dr. Çağıltay, Türkiye’de çevrimiçi çocukların sayısının 2010 yılına oranla 2 kat arttığını, çocukların interneti ilk kullanım yaşının 2010 yılında beşken, 2015 yılında iki yaşa indiğini kaydederek, Hollanda’da okul öncesi grubun yüzde 78’i, 1 yaş altı bebeklerin yüzde 5’inin, Norveç’te 0-6 yaş grubunun yüzde 58’inin çevrimiçi olduğunu ifade etti.

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye’de ailelerin yüzde 29’u internet kullanıcısı. Çocukların internet erişimi sağladıkları yerler incelendiğinde 2010’da yüzde 60.1 ile dershane ve okulda internet kullanımı en yüksek orandaki mekân oldu. 2015’te okulda kullanım yüzde 49.6 oranında kaldı.

Çocukların internette gerçekleştirdikleri aktiviteler, yüzde 98.6 tekli oyunlar, yüzde 85 video izleme, yüzde 83 okul işleri, yüzde 81.4 film izleme-müzik dinleme, yüzde 72.2 fotoğraf video yükleme, yüzde 68.3 anlık mesajlaşma, yüzde 61 çoklu oyunlar ve yüzde 59.6 haber izleme-okuma olarak belirlendi.

Çocukların internet kullanım sıklıkları değerlendirildiğinde, 2010’da “haftada bir veya iki kez” seçeneği yüzde 52.5 ile en yüksek oran oldu. 2015’te en yüksek oran yüzde 57.5 ile “her gün veya hemen hemen her gün” yanıtı oldu. 2010’da en yüksek oran tekli oyunlar ile okul işleriyken, 2015’te yine en yüksek oranda belirtilen tekli oyunları, video izleme yanıtı takip etti. 2010’da yüzde 51.7 olan sosyal ağ kullanımı 2015’te yüzde 81.3’e yükseldi.