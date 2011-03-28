-İNTERNETİN FİKİR BABASI ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A) - 28.03.2011 - Amerikan hükümeti tarafından kurulan Arpanet'in kuruluşuna katkıda bulunarak internet çağının öncülerinden olan mühendis Paul Baran, 84 yaşında hayatını kaybetti. New York Times gazetesinin haberinde, akciğer kanseri olan Baran'ın Palo Alto'daki evinde öldüğü belirtildi. Haberde, 1960'lı yıllarda yaptığı keşifle çağının önünde giden Baran'ın, bir iletişim ağı oluşturma fikrini Amerikan telefon şirketi AT&T ile paylaştığı, ama fikrinin dikkate alınmadığı hatırlatıldı. Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından 1969'da kurulan Arpanet, internetin "atası" olarak biliniyor.