İnternetin 1000 dev ismi bir araya geldi

T24- İnternet dünyasının en güçlü 1000 patronunu ilk kez e-G8 Forumu için Paris'te bir araya geldi. Google’ın patronu Erik Schmidt, Facebook’un patronu Mark Zuckerberg gibi devlerin katıldığı toplantıda "sanal dünyanın sınırları" konuşuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "internete en azından evrensel değerleri ve fikri hakları koruyan bir sınırlama getirilmesi gerektiğini" savunurken internetin önde gelen isimleri "daha fazla özgürlük" diyerek bu fikre karşı çıktı.

Arzu Çakır Morin'in Hürriyet'te yayımlanan (26 Mayıs 2011) haberinin bir kısmı şöyle:







Medya dünyasının en büyükleri Paris'te buluştu. Konu; internet devriminin gelecekteki yaşamımızı nasıl şekillendireceği... Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin açılış konuşmasını yaptığı, dünya medya devi Murdoch, Google ve Facebook'un kurucularının katıldığı dev zirveye Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeden yalnızca Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı davetliydi. İnternetin eğitimden, kişisel hak ve özgürlüklere kadar uzanan etkilerinin geleceği nasıl belirleyeceği tartışıldı. Sarkozy konuşmasında "Kuzey Kore dahil hiçbir devlet başkanının internetin gücünü görmezden gelemez" dedi.

Paris’te düzenlenen ve internet dünyasının en güçlü 1000 patronunu ilk kez bir araya getiren e-G8 Forum’da Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ‘evrensel değerleri ve fikri hakları koruyan minimum sınırlama getirilmeli ‘ önerisine karşı sektör temsilcileri, ‘mümkün olduğu kadar sınırlamaktan uzak durun’ görüşünü savundu.

Zirveden çıkacak önerileri 26-27 Mayıs’ta Fransa’nın Deauville kentinde yapılacak toplantıya sunacak ekipte, Google’ın patronu Erik Schmidt, Facebook’un patronu Mark Zuckerberg, Orange/France Telecom’un patronu Stephane Richard, Rus Digital Sky Technologies’in patronu Yuri Milner, Japon Rakuten Inc. Patronu Hiroshi Mikitani ve e-G8 Forum’unu organize eden Publicis’in patronu Maurice Levy yer alıyor.

Levy, internetin sınırları konusunda ortak bir fikre ulaşılmasa da, buradan çıkacak önerilerin önemli başlıklarının liderlere sunulacağını söyledi. Levy, “Buradan çıkacak önerileri hızlı bir şekilde rapora dönüştüreceğiz. 5-6 önemli öneri seçilecek. Sonuç raporu uzlaşma ile bitmek zorunda değil. Ama şunu söyleyebilirim ki internet dünyasının temsilcileri Sarkozy’nin konuşmasını beklenenden iyi buldu. Siyah, beyaz, hatta gri görüşler var. Hepsinin temel argümanlarına yer vereceğiz” dedi.

‘Yeni internet yatırım modeli: Geleceği nasıl inşa ederiz’

Paris’te yapılan e-G8 Forumu, ‘Yeni internet yatırım modeli: Geleceği nasıl inşa ederiz’ tartışmasıyla başladı. Sabah oturumunda konuşmacı olan Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Lawrence Lessig, ‘Biliyoruz ki internet dünyasının önemli düzenlemelere ihtiyacı var. Ama bu düzenlemeleri yapacak olan kişilere güvenmiyoruz. Elbette telif hakları korunmalı ama nasıl? Burada konuşulanlar, eksiklere sert bir yanıttan ibaret. Hükümetlerin bu konudaki tavırları değişmedikçe, minimalizmde (küçük sınırlamalar) ısrar etmek gerekir. İnternetin geleceği Facebook, Twitter, Google ya da Murdoch değil. Gelecek burada değil. Buradakiler geleceği temsil etmiyor. Burada olmayan bir şeyi korumaya çalışmak yararsız ’ dedi.

‘Dünyayı değiştirme saplantısı’

The Founders Found’un patronu Sean Parker da, “Yenilikler önüne geçemediğimiz ‘dünyayı değiştirme’ tutkusundan çıkıyor. Dünyada birşeyleri değiştirmeniz gerekiyor, bu kazanmış olduğunuz bir hak değil, dünyayı değiştirme taleplerinden doğan sağlantının bir ürünü” dedi.

‘Bugün yeni bir şey yaratmak daha kolay’

Atomico’nun patronu Niclas Zennström de, “Bugün yenilikler icat etmek daha kolay. Olanaklar buna daha elverişli. Çalışmaya başladığımda her zaman problemler vardı ve benden bunları çözmemi istediler. Bu yıl da bir şirket kurdum ve hala sorunları çözüyorum. Ama bugün bunu yapmak daha kolay. Bugün bir şirketin küçükten başlayıp, bir ekonomi devi haline gelmesi daha kolay. Her 6 ayda bir elinizde ulaşabileceğiniz daha iyi bir teknoloji var” dedi.

‘Avrupa’nın sınırları dar’

Fransız Free Telecom’un sahibi ve Le Monde Gazetesi’nin ortaklarından Xavier Niel, “Avrupa’nın bu sektöre getirdiği karmaşık yapılanmadan dolayı üzgünüm. Fransa’da ve Avrupa’da, ABD ve Çin ile karşılaştırdığımızda, bu pazarın büyüklüğü konusunda problemlerimiz var. Fransa’da yeni bir fikir ya da şirket lanse etmek istediğinizde, bu 60 milyon kişi ile sınırlı. Diğer ülkelerle dil barajı var. 10 yıldır Euro ortak paramız ama her ülkede farklı bir vergi sistemi uygulanıyor. Bu nedenlerle Avrupalı bir şirket kurmak zor” dedi.

Rus Modeli

Digital Sky Technologies’in patronu Yuri Milner de, internet alanında Rusya modelini anlattığı ve devletlerin interneti düzenleme konusunda minimalist modeli savunduğu sunuşunda, “Bugün Avrupa’nın en büyük iki internet firması da Rus. Yandex ve mail.ru. Rusya iyi şeyler yapmak zorunda. Rusya'nın şu anda yaptığı, alanı fazla kontrol altına almamak. Ayrıca çok iyi mühendislerimiz var” dedi.

Besson : ‘Devlet doğrudan müdahale etmemeli’

Oturumun hükümet adına davetlisi olan Fransa Sanayi Bakanı Eric Besson ise şunları söyledi: "Hükümetlerin bu konudaki sorumluluğu yeni şirketlerin doğuşunu dolaylı olarak kolaylaştırmaktır. Ama doğrudan müdahale etmemelidir. Belki yardımcı olan bir vergi sistemiyle, internette yatırım yapmak isteyen operatörlere kolaylıklar ve internet kullanıcılarının daha kolay erişimini sağlamak gibi alanlarda adım atılmalı. Ama tüm devletler bu alanda doğrudan müdahale edilmemesi gerektiğinin dersini aldı."

Murdoch: Dijital teknoloji eğitim yaşamını da değiştirmeli

Forum’un organizatörü Maurice Levy tarafından ‘Dünyanın en güçlü adamı’ diye sunularak kürsüye gelen Rupert Murdoch, G8’den fikri haklar konusunda kararlı tutum almasını isteyerek Sarkozy’ye destek verdi. ‘Dijital teknoloji ve eğitim ilişkisi’ konulu bir konuşma yapan Murdoch, "Hiçbir zaman olmadığı kadar rekabet dolu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyamız giderek daha fazla hak etme, layık olma dünyasına doğru gidiyor. Böyle bir dünyada bütün şirketler için en önemli mücadele insan kaynağını bulmak ve onu korumak" dedi.

Bugün teknolojik gelişmelerin daha verimli ve daha önce olmayan iş alanları yarattığına dikkat çeken Murdoch şunları söyledi: "Bu eğitim hariç bütün sektörler için geçerli. 50 yıldır uyuyan birisi bugün uyansa eğitim sektöründeki değişiklikleri anlayamaz. Sınıflar hala kraliyet dönem salonlarına benziyor. Bir öğretmen, bir sürü öğrenci karşısında ve siyah tahta… Bu çocuklarımıza karşı yapabileceğimiz en kötü şey, aynı zamanda geleceğimizi sınırlandırmak anlamına geliyor. İnternet eğitim araçları açısından bütün sınırları yıktı. Artık yeni bir sistem kurmanın zamanı geldi."

Murdoch, teknolojik gelişmelerin öğretmenlerin yerini alacağı eleştirilerinin doğru olmadığını savunarak, ‘kara tahta ya da bilgisayar ekranı araç ne olursa olsun, öğretmenin rolünün hep devam edeceğini’ dile getirdi. Murdoch, "Dijital teknoloji, öğrencileri seçtikleri alanda daha ileriye gitme şansı tanıyacak" diyerek hayatın diğer alanlarını değiştiren dijital teknolojinin eğitim dünyasını da değiştirmesinin artık zorunlu olduğunu, buna çocukların ilgisini çekmekle işe başlanabileceğini söyledi.

Sarkozy: Dünya ekonomisini alt üst edeceksiniz

İnternet dünyasının en büyük isimlerinin toplandığı e-G8 Forum’a, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, IMF Başkanlığına adı kuvvetle dile getirilen Ekonomi Bakanı Christine Lagarde, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve kurucu ortağı Sheryle Sandberk, Facebook’un kurucusu Eric Schmidt medya devi Time Warrner’ın Patronu Rupert Murdoch, New Yok Times gazetesinin genel yayın yönetmeni Arthur Sulzberger, Groupon sitesinin kurucusu Andrew Mason, ‘Angry Birds’ oyununun da yaratıcısı Rovio’nun Yöneticisi Mikael Hed, Skype’ın kurucularından Niklas Zennström ile ‘The Social Network filminde Justin Timberlake’in canlandırdığı ve Web dünyasının ‘korkunç çocuğu’ diye anılan Napster ve Facebook’un kurucu ortaklarından Sean Parker katıldı.

Sarkozy: ‘İnternet liderlerin utanç ya da güven ölçeğidir’

Toplantının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, internet dünyasının temsilcilerine seslenerek, ‘G8 arefesinde Paris internetin başkenti oldu. Gelin ülke yöneticileri ile sektör temsilcileri arasında diyalog kuralım. En az Galileo kadar, Newton kadar dünyayı değiştirdiniz. Birkaç yıl sonra dünya ekonomisini alt üst edeceksiniz. Google’ın bir garajda, Facebook’un bir üniversite kampüsünde yaratıldığını düşünüyorum da bir devrim gerçekleştirdiniz. Bu devrimin sloganı yok, bayrağı yok, kimseye ait değil. Ama büyük bir ortak sorumluluğumuz da var. Herkes bana bu forumu düşündüğümde ‘gene risk alıyorsun’ ya da ‘iyi bir fikir değil’ dediler. Ama ben bunun iyi bir fikir olduğuna ve risk almak gerektiğine hala inanıyorum. Çünkü devleti yöntenlerle bu sektörün temsilcilerinin diyaloğa ihtiyacı var. Dünyanın en eski duvarlarını yıktınız, yeni duvarlar yaratmayın. Haklar ve etik kuralları çiğneyen bir dünya değil, en azından etik ve değerleri ve hakları garanti altına alan, özellikle güvenlik alanında bunu gözeten bir düzenleme yapılmalı” dedi. Sarkozy artık Kuzey Kore dahil hiçbir devlet başkanının internetin gücünü görmezden gelemeyeceğini belirterek, ‘internete tanınan özgürlük yöneticilerin güvenilirlik ya da utanç ölçeğidir’ dedi.

Zuckerberg: Facebook Arap devrimi için yeterli olmadı

Sarkozy’nin açış konuşmasıyla başlayan Forum, sanal alemin en büyük patronu Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’in konuşmasıyla son buldu. 27 yaşındaki Zuckerberg, “Arap devrimleri diğer web siteleri de kullanılarak yapılabilirdi. Herhangi bir şirket için bu kadar büyük bir rol üstlenildiğini söylemek çok büyük bir ukalalık olurdu. Facebook bunun için gerekli miydi bilmiyorum, yeterli de değildi. Bence Facebook’un rolü abartılıyor. Tunus ve Mısır’daki devrimler halkın kendi kararlılığı sayesinde olmuştur” dedi.

e-G8 forumu nedir?

Fransa Cumhurbaşkanı ve G8 Dönem Başkanı Nicolas Sarkozy’nin girişimiyle, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve ABD’nin devlet ve hükümet başkanları bu yıl ilk kez internet ve dijital dünyayı önümüzdeki günlerde yapılacak G8 Zirvesi’nin gündemine almaya karar verdi, bu Forum da onun ön hazırlığı mahiyetinde.

Buradan çıkacak fikirlerle, özellikle de sektör temsilcilerinden alınacak verilerle, G8’in gündemi belirlenecek. G8’in gündemine böyle bir maddenin alınması aynı zamanda bu sektörlerin küresel ekonomik büyümeyi sürdürme ve hızlandırma konusunda ne kadar önemli olduğunun da bir işareti olacak.

Foruma sadece G8 ülkelerinden değil, dünyanın her yerinden internet ve dijital sektör liderleri katılıyor. Konuşmacılar arasında Blackstone Group CEO'su, Telecom Italia CEO'su, Facebook CEO'su, Financial Times'ın iş sayfaları baş editörü, Fransa Ekonomi Bakanı, Harvard İşletme Bölümü'nden bir profesör, Wired dergisinden bir yönetici, BBC Genel Direktörü vs. bir dizi önemli isim bulunuyor.

Organizasyonun sponsorları arasında da Google, Ebay, Microsoft, Thomson Reuters, HP, Alcatel, Orange gibi devler var.

‘Einstein yaşasaydı interneti çok severdi’

Forum’un organizatörü Publicis Group’un başkanı Maurice Lévy, ‘Bütün sorunları çözmeyi hedeflemiyoruz. Burada Cumhurbaşkanı Sarkozy ve G8 liderlerine muhtemel çözüm önerileri konusunda sektörün aktörlerinin görüşlerini almak bile önemli bir misyon olacak. Einstein’ın dediği gibi Hayal etmek bilmekten daha önemlidir. Einstein bugün yaşasaydı interneti çok severdi’ dedi.

Gelişen ülkelerde internet ağırlığı

E-G8 Forum’da ‘İnternetin dünya ekonomisindeki rolü’ konulu bir sunuş yapan McKinsey Raporu’na göre, İnternet sektörü G8 ülkelerini yanı sıra Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Kore ve İsveç’in de ararlında olduğu 13 ülkede gayrı safi milli hasılanın yüzde 3.4’ünü kapsıyor ve ülke büyümesine yüzde 10 katkı sağlıyor.