'İnterneti kapatın dedik ciddiye aldılar'

T24 - TİB'in Ekşi Sözlük'ü kapatma kararının ardından twitter'da olayı protesto eden bir çok mesaj yazıldı. Mesajlara eklenen #22agustos twitter'ın dünyadaki en popüler etiketlerinden biri oldu.

TİB'in Ekşi Sözlük'ü kapatma kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Twitter kullanıcıları sabah sitenin kapanacağı haberini aldıktan sonra durumu protesto eden yüzlerce mesaj yazdılar.

Bu arada filtre uygulamasının başlayacağı 22 Ağustos'a dikkat çekmek için kullanılan #22agustos etiketi twitter'da en çok kullanılan etiketlerden biri oldu.

styilmaz: #eksisozluk #22austos falan filanla uğraşılacağına Mısır'da Mübarek gibi neden Türkiye de interneti kökten kapatmıyorlar ki ..

bgstfb: Sözlüğüme DOKUNMA!

asinehir: Google'a erişim içeriğinde bir çok yasak kelime geçen site bulundurduğundan durduruldu. #eksisozluk #22agustos #internetimedokunma

serhanakyuz: bari interneti toptan kapatın dedik, adamlar ciddiye aldı.

jegraphy: #eksisozluk KAPATILAMAZ! #kinkyBTK #22agustos - Hatta hiç bir site kapatılamaz!!!

seckin_girgin: eksisozluk kapatılır 15 sene sonra filmi yaplır nie kapanmışkı ne kadar gerizekalıymısız biz deriz..bir yüzyıl daha ıskalayıveririz..



'Destek için buradayız'

pelinulca: #Eksisozluk tam destek burdayiz, yazmasak da okumaktayiz..sozluge dokunan eller kirilsin!!!!

sollozzo: Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler o yılan sizi de bulacak #internetimedokunma #22agustos #eksisozluk

karyapazar: #eskisozluk'ten bir başka protesto 'tib'i ihbarweb'e şikayet etmek' #22agustos http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=23340434

ozlemakalan: Kendimi caya bandirilmis peskuvit gibi hissediyorum #22agustos #eksisozluk #internetimedokunma

Cydklnc: Ayh korkuyorum #22agustos #eksisozluk hakkkinda çok yorum yaptım die #akepe'li abiler ya tweetcan hesabımı bana yasaklarsa diye hahhahhah :)



'Kabak tadı vermeye başladı'

ilhan_mercan: Internette sansur isi kabak tadi vermeye basladi. Eksisozluk de nasibini aldi sansurden. Sirada kim var acaba? #22agustos

sonkrhn: EksiSozluk!!! Geç kalmışlardı.Bekletmediler...Sıradaki!!!

baranatmanoglu: bütün interneti #22agustos ta kapayın, #eksisozluk ü hemen kapatın.. aman durmayın..

aliabaday: #eksisozluk kimilerine çok ekşi geldi anlaşılan #22agustos

serhanakyuz: bari interneti toptan kapatın dedik, adamlar ciddiye aldı.

lahanalimuffin: Herşeyimize sınır koymaya kalktınız.Sözlüğümüze dokunmayın! Eğlendiğimiz sayısı az yerlerden biri.Yıllardır süregelen #eksisozluk'e dokunma!



'Muhalif olmak zor'

smhvarddlrgldk: Bu zamanda muhalif olmak zor. #eksisozluk

Skaara: Genel saldırı planıdır: Amiral gemisine saldırırsın, onun şoku atlatılırken küçükleri avlarsın! #eksisozluk

nihatozbek: Eksisozluk kapatiliyor yalcin hocanin dedigi gibi rejim degistigi icin korumaya gerek yok artik

gecceorg: Bugün #eksisozluk yarın Twitter ve Facebook öbür günde komple şalteri indirirler #22agustos @kilicdarogluk

ndm_ytln: Mesele host sağlayıcına ayar vermek değil; yazarlara haddinin sınırlarını bildirmek. #eksisözlük

hlscan: kapayın yaa #eksisozluk u de kapayın, #inci yde kapayın, twitter, facebook falan hak getire ztn. online alşvrşde yok. ohh. #padisahimcokyasa



'Ekşi sözlük halkındır'

azizacz: #eksisozluk halkindir cekin o pis ellerinizi sozlugumuzden

brctzl: Eksisozluk icin de kapama karari alindiysa isin iyice sansuru cikti artik.

ndm_ytln: Ulen TİB, kapatma emrini yazarken bile eksiden faydalandigina kalıbımı koyarım! #eksisözlük

mervyel: sözde ileri demokrasiye çomak sokmak adına 22 mayıs 2011 sansüre karşı yürüyoruz #22agustos

AltunOguz: #eksisozluk ün de kapatılacak olmasına kaç puan?? #internetimedokunma

RoseSSeren: #eksisözlük kapanmasın,,ağlarım,zırlarım.tırlatırım....ahanda çığırmaya başladımmmmmm :(

esubalimmm: Teşebbüs-ü İntahar Bakanlığı #eksisozluk #22agustos



'Ayıptır, kapatılmaz'

TugceOzgencil: Eksisozluk ulen gelmis gecmis en iyi olusum, ayiptir kapatilmaz, carpilirsiniz :)

ayktsrkya: ihl sözlükte takılırız artık. #eksisozluk

sabiik: #22agustos da başınıza #eksisozluk düşsün.

partall: solitaire falan yassah malum gumar #22agustos #eksisözlük

DilaraSahinn: #eksisozluk tek derdiniz ekşi sözlükmü kaldı şimdide.. vallahi ayıp billahi ayıp

Bigereksiz: kaç senelik sözlüğüme kim dokunacakmış !? sözlüğüme dokunma #eksisozluk

hazecrow: eksisözlük için de kapatma emri! mutaassıp medeniyetler seviyesine için bir büyük adım daha #22agustos #eksisozluk



'Sözlük elden gidiyor'

GoSde22: Hooooopp #eksisözlük 'de gidiyormuş elimizden!! http://www.ntvmsnbc.com/id/25209540// Aman ne güzel!!

denizekarsi: cidden ekşi zamanlar bunlar. #eksisozluk

dongiadam: Durmak yok kapamaya devam #22agustos #eksisozluk



