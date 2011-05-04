'İnterneti kapatın dedik ciddiye aldılar'

T24 - TİB'in Ekşi Sözlük'ü kapatma kararının ardından twitter'da olayı protesto eden bir çok mesaj yazıldı. Mesajlara eklenen #22agustos twitter'ın dünyadaki en popüler etiketlerinden biri oldu.
TİB'in Ekşi Sözlük'ü kapatma kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Twitter kullanıcıları sabah sitenin kapanacağı haberini aldıktan sonra durumu protesto eden yüzlerce mesaj yazdılar.
Bu arada filtre uygulamasının başlayacağı 22 Ağustos'a dikkat çekmek için kullanılan #22agustos etiketi twitter'da en çok kullanılan etiketlerden biri oldu.
styilmaz: #eksisozluk #22austos falan filanla uğraşılacağına Mısır'da Mübarek gibi neden Türkiye de interneti kökten kapatmıyorlar ki ..
bgstfb: Sözlüğüme DOKUNMA!
asinehir: Google'a erişim içeriğinde bir çok yasak kelime geçen site bulundurduğundan durduruldu. #eksisozluk #22agustos #internetimedokunma
serhanakyuz: bari interneti toptan kapatın dedik, adamlar ciddiye aldı.
jegraphy: #eksisozluk KAPATILAMAZ! #kinkyBTK #22agustos - Hatta hiç bir site kapatılamaz!!!
seckin_girgin: eksisozluk kapatılır 15 sene sonra filmi yaplır nie kapanmışkı ne kadar gerizekalıymısız biz deriz..bir yüzyıl daha ıskalayıveririz..
'Destek için buradayız'
pelinulca: #Eksisozluk tam destek burdayiz, yazmasak da okumaktayiz..sozluge dokunan eller kirilsin!!!!
sollozzo: Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler o yılan sizi de bulacak #internetimedokunma #22agustos #eksisozluk
karyapazar: #eskisozluk'ten bir başka protesto 'tib'i ihbarweb'e şikayet etmek' #22agustos http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=23340434
ozlemakalan: Kendimi caya bandirilmis peskuvit gibi hissediyorum #22agustos #eksisozluk #internetimedokunma
Cydklnc: Ayh korkuyorum #22agustos #eksisozluk hakkkinda çok yorum yaptım die #akepe'li abiler ya tweetcan hesabımı bana yasaklarsa diye hahhahhah :)
'Kabak tadı vermeye başladı'
ilhan_mercan: Internette sansur isi kabak tadi vermeye basladi. Eksisozluk de nasibini aldi sansurden. Sirada kim var acaba? #22agustos
sonkrhn: EksiSozluk!!! Geç kalmışlardı.Bekletmediler...Sıradaki!!!
baranatmanoglu: bütün interneti #22agustos ta kapayın, #eksisozluk ü hemen kapatın.. aman durmayın..
aliabaday: #eksisozluk kimilerine çok ekşi geldi anlaşılan #22agustos
serhanakyuz: bari interneti toptan kapatın dedik, adamlar ciddiye aldı.
lahanalimuffin: Herşeyimize sınır koymaya kalktınız.Sözlüğümüze dokunmayın! Eğlendiğimiz sayısı az yerlerden biri.Yıllardır süregelen #eksisozluk'e dokunma!
'Muhalif olmak zor'
smhvarddlrgldk: Bu zamanda muhalif olmak zor. #eksisozluk
Skaara: Genel saldırı planıdır: Amiral gemisine saldırırsın, onun şoku atlatılırken küçükleri avlarsın! #eksisozluk
nihatozbek: Eksisozluk kapatiliyor yalcin hocanin dedigi gibi rejim degistigi icin korumaya gerek yok artik
gecceorg: Bugün #eksisozluk yarın Twitter ve Facebook öbür günde komple şalteri indirirler #22agustos @kilicdarogluk
ndm_ytln: Mesele host sağlayıcına ayar vermek değil; yazarlara haddinin sınırlarını bildirmek. #eksisözlük
hlscan: kapayın yaa #eksisozluk u de kapayın, #inci yde kapayın, twitter, facebook falan hak getire ztn. online alşvrşde yok. ohh. #padisahimcokyasa
'Ekşi sözlük halkındır'
azizacz: #eksisozluk halkindir cekin o pis ellerinizi sozlugumuzden
brctzl: Eksisozluk icin de kapama karari alindiysa isin iyice sansuru cikti artik.
ndm_ytln: Ulen TİB, kapatma emrini yazarken bile eksiden faydalandigina kalıbımı koyarım! #eksisözlük
mervyel: sözde ileri demokrasiye çomak sokmak adına 22 mayıs 2011 sansüre karşı yürüyoruz #22agustos
AltunOguz: #eksisozluk ün de kapatılacak olmasına kaç puan?? #internetimedokunma
RoseSSeren: #eksisözlük kapanmasın,,ağlarım,zırlarım.tırlatırım....ahanda çığırmaya başladımmmmmm :(
esubalimmm: Teşebbüs-ü İntahar Bakanlığı #eksisozluk #22agustos
'Ayıptır, kapatılmaz'
TugceOzgencil: Eksisozluk ulen gelmis gecmis en iyi olusum, ayiptir kapatilmaz, carpilirsiniz :)
ayktsrkya: ihl sözlükte takılırız artık. #eksisozluk
sabiik: #22agustos da başınıza #eksisozluk düşsün.
partall: solitaire falan yassah malum gumar #22agustos #eksisözlük
DilaraSahinn: #eksisozluk tek derdiniz ekşi sözlükmü kaldı şimdide.. vallahi ayıp billahi ayıp
Bigereksiz: kaç senelik sözlüğüme kim dokunacakmış !? sözlüğüme dokunma #eksisozluk
hazecrow: eksisözlük için de kapatma emri! mutaassıp medeniyetler seviyesine için bir büyük adım daha #22agustos #eksisozluk
'Sözlük elden gidiyor'
GoSde22: Hooooopp #eksisözlük 'de gidiyormuş elimizden!! http://www.ntvmsnbc.com/id/25209540// Aman ne güzel!!
denizekarsi: cidden ekşi zamanlar bunlar. #eksisozluk
dongiadam: Durmak yok kapamaya devam #22agustos #eksisozluk