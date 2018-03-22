İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı TBMM'de kabul edildi

İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi.

Son dakika değişikliği

AKP’nin önergesiyle düzenlemede yapılan son dakika değişikliğiyle, bu kararın gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderileceği metne eklendi. Önergeyle içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararının uygulamasına ilişkin de düzenleme yapılırken, bunun gerekçesi de, “Bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları gibi kullanıcıların maddenin kapsamında bulunmadığı hususu açıkça düzenlenmek suretiyle bu konudaki tereddütler giderilmektedir. Sulh ceza haiminin kararını verirken tabi bulunduğu mevzuat açıklığa kavuşturulmuş ve böylece erişimin engellenmesi kararının internet sitesinin tümüne yönelik olarak değil, öncelikle ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verileceği hususu açıkça düzenlenmektedir” denildi.

Yasa ne getiriyor?

Televizyon ve radyo yayınlarının internet üzerinden yapılmaya başlamasınedeniyle vergi kaçırıldığını düşünen Maliye Bakanlığı, vergi düzenlemelerini içeren kanun tasarısına internet yayıncılarını da ekledi.

Yasa tasarısının kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonraki 6 ay içerisinde BTK ve RTÜK internet yayıncıları için özel bir yönetmelik hazırlayacak.

Yönetmeliğin hazırlanmasından sonraki 6 aylık dönemde ise bütün yayın kuruluşları ‘yayın iletişim yetki belgesi‘ almak zorunda.

Televizyon yayınlarında RTÜK kanunları çerçevesinde uygun olmayan ne varsa dijital yayın platformlarında da aynı işlem uygulanacak.

İçki, sigara, küfür ve müstehcen içerik bulunduğu tespit edilen yapımlar için RTÜK, tıpkı televizyon yapımlarına uyguladığı yaptırımları uygulayacak.

Dijital yayın platformlarına erişimin kesilmemesi için dijital servisler RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacak ve RTÜK uygunsuz olarak sınıflandırdığı dijital platforma erişimi engelleyebilecek.

RTÜK'ün engelleme talep ettiği dijital servis için sulh ceza hakimi, 24 saat içinde duruşmaya gerek duymadan karar verecek. Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerince, verilecek kararlara itiraz hakkı bulunuyor.