İnternete günlük talep rekor seviyeye ulaştı

Okulların açılmasıyla birlikte internet bağlantı talebi tarihi bir düzeye çıktı, yaz aylarında 20 bin dolayında olan günlük talebin, 65-70 bine çıktığı belirtiliyor.

Koronavirüs salgını, eğitim ve çalışmanın uzaktan devam etmesine neden olurken, bu durum internet talebinde eylül ayında zirve yaşanmasına neden oldu.

Kısa bir süre sonra üniversitelerin de uzaktan eğitime başlamasıyla talebin, daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, sektör kaynakları, günlük talebin, 65-70 bine çıktığını belirterek, “Ağustos ayından itibaren talep artmaya başladı. Okulların uzaktan eğitim yapacağının belli olmasının ardından Eylül’de zirveye ulaştı. Günlük talep halen 65-70 bin dolayında seyrediyor. Günlük, 50-55 bin bağlantı yapılıyor. Bu gerçekten büyük bir rakam” dedi.

Kaynaklar, aynı gün içinde 10-15 bin arası da arızaya müdahale edildiğini ifade ederek, “Binlerce genç arkadaşımız, operatörlerin elemanı, sahada deyim yerindeyse aralıksız çalışıyor. Talebi karşılamak, arızaları gidermek, kaliteli ve sürekli hizmet için yoğun bir çaba harcanıyor” diye konuştu.

Kaynaklar, söz konusu talebin daha çok büyükşehirlerin görece gelir düzeyi düşük çevre yerleşimlerinden geldiğini söyledi.

Kaynaklar, internet alt yapısının oluşan ve bundan sonra kısa erimde oluşacak yükü taşıma kapasitesine ilişkin bir soru üzerine, “Doğal olarak mevcut alt yapının belli bir taşıma kapasitesi söz konusu. Şu anda kapasitenin bir bölümü kullanılıyor. Kesintisiz, kaliteli hizmet için fiber ağın genişletilmesi, bu yönde adım atılması büyük önem taşıyor” dedi.