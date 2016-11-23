İnternete girmiyor, akıllı telefon kullanmıyor; ABD Başkanı kim halen bilmiyor!

ABD'de yaklaşık iki hafta önce gerçekleşen başkanlık seçimlerinin sonuçlarını öğrenmek istemeyen Joe Chandler isimli adam boynunda uyarı levhası ve kulağındaki kulaklıklar geziyor. Georgia eyaletinde sakini olan Chandler, "Kimin kazandığını bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Lütfen söylemeyin" yazılı uyarı levhasıyla geziyor. Chandler'ın akıllı telefon kullanmadığı ve internete girmediği de belirtildi.

Today Show'a açıklamada bulunan Chandler, "Tek isteğim kendime 24 saat boyunca cehaletin mutluluğunu yaşatmaktı" dedi. Ancak gün geçtikçe 'cehalet balonu'nun çok keyifli olduğunu gören Chandler, boynuna söz konusu uyarıyı asmaya karar verdi.

Dışarıda çok fazla vakit geçirmeyen Chandler, çıktığında da kulağına kulaklıklarını takıp boynuna tabelasını astığını ve insanların da buna çok saygılı davrandığını anlattı.

Asıl hedefinin 2020'ye kadar sonuçları öğrenmemek olduğunu belirten Chandler, bunun gerçekçilikten uzak olduğunu da farkında olduğunu vurguladı.