İnternete girenlerin oranı yüzde 79’a, e-ticaret yapanların oranı yüzde 36.5’e çıktı

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), 2020 yılı bilişim teknolojileri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İnternet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 79,0 oldu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 75,3'tü. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde yüzde 84,7, kadınlarda yüzde 73,3 olduğu görüldü.

Hanelerin yüzde 90,7'sinin evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda yüzde 88,3 idi.

Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2020 yılında yüzde 89,9 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 50,8'i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken yüzde 86,9'u mobil genişbant bağlantı ile erişim sağladı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl yüzde 87,9 olarak gözlendi.

İnternetten alanların oranı 2.5 puan arttı

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 36,5 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 34,1’di.

Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, erkeklerde yüzde 40,2 iken kadınlarda yüzde 32,7 oldu. Bu oran, bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 38,3 ve yüzde 29,9’du.

En çok giyim ve ayakkabı alındı

İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 60,9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 26,1 ile basılı kitap, dergi, gazete, yüzde 22,5 ile online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma, yüzde 21,1 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüzde 17,0 ile mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri takip etti.