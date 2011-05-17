İnternete devlet filtresinde geri adım sinyalleri

T24 - Yıldırım, Turkcell ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğinde başlatılan ''Gönül Köprüsü'' projesinin dördüncü döneminin başlaması dolayısıyla düzenlenen toplantıda gazetecilerin ''internet yasakları'' tartışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, 'İnternete yasak koymaya kalkan karşısında beni bulur' dedi.



Konuyla ilgili görüşünü daha önce de ifade ettiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:



''Internete yasak koymaya kalkan karşısında beni bulur dedim. Internetin yaygınlaşması için çok ama çok gayret ettim. 4 milyondan aldığım internet kullanıcısını 39 milyona çıkardık. Bu gidişi hiç kimse frenleyemez, durduramaz. Olsa olsa internetin mağduriyetlere, ocakların sönmesine, insanların mahvolmasına sebep olan amaçla kullanılmasına da bütün toplumun amansız mücadele etmesi lazım. Ama 'yasak' diye söze başlandığı zaman karşılarında beni bulurlar."



'İtiraz düzenlemenin devlet tarafından yapılmasından kaynaklanıyor'



Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İnternetin Güvenli Kullanımı Yönetmeliği ile ilgili kamuoyunda ortaya çıkan sansür tartışmalarının, bu düzenlemenin devlet kurumu tarafından yapılmasından kaynaklandığını belirterek, "Devletle internet zikredilince milletin kimyası bozuluyor" dedi.



Yıldırım, İzmir'de 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü toplantısı açılış oturumu sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Telekomünikasyon İşadamları Derneği Başkanı Adil Müftüoğlu, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve sektördeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.



Toplantıda İnternetin Güvenli Kullanımı Yönetmeliği sonrası kamuoyunda ortaya çıkan tartışmalar gündemde yer aldı.





'Soruna çözüm bulunmalı'



TBV Başkanı Eczacıbaşı, kamuoyunda getirilen yeni düzenlemenin içeriğinden çok bunun bir devlet kurumu olarak yapılmasının endişeye neden olduğunu, bu tür düzenlemelerde sivil toplum kuruluşlarının daha aktif rol oynamasının sorunu çözebileceğini kaydetti.



Eczacıbaşı, bu konuda sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelinerek soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.



Eski Bakan Yıldırım ise BTK'nın yaptığı düzenlemenin örnek bir düzenleme olduğunu, daha önce servis sağlayıcılarının zaten verdiği bir hizmeti düzenlediğini ifade ederek, "Bu düzenlemeyi bir sivil toplum örgütü yapsa, mesela Faruk Eczacıbaşı yapsa 'Ne güzel' derlerdi. Devletle internet bir arada zikredilince milletin kimyası bozuluyor" dedi.



Eczacıbaşı: Düzenlemede düzeltme yapılacak



TBV Başkanı Eczacıbaşı ise soruna bir şekilde çözüm bulunacağına inandıklarını, düzenlemenin mevcut şeklinden bir çok kesimin rahatsız olduğunu belirterek, "Yanlış işleyen bir kanun var. Herhalde gelecek hükümet kanunda düzeltme yapacak. Sayın Bakan da yardımcı olacak. BTK ile bir araya gelerek konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Eczacıbaşı, 22 Ağustos'ta uygulamaya girecek mevcut yönetmeliğin ertelenmesi konusunda bir talebin bulunup-bulunmadığı yönündeki soruyu "Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Bir cevap vermek için erken" şeklinde yanıtladı.





Tayfun Acarer: İçeriğe İnternet Kurulu ile birlikte karar vereceğiz



BTK Başkanı Tayfun Acarer, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde İnternet Kurulu'nun toplanarak yeni düzenlemeyle getirilen Aile, Çocuk ve Yurtiçi profillerinin kapsamının ne olacağı konusunda görüşme yapacağını, bu konuda BTK'ya bir tavsiye kararı verileceğini söyledi.





