'İnternete baktım, nükleer santraller temiz'

T24 - Nükleer santrallar ile ilgili açıklama yapan AKP'li İl Genel Meclisi üyesi Gül, ''Dünyadaki en temiz enerji kaynağı nükleer santrallar. İnternetten geniş bir araştırma yaptım. Bunların dumanı yok, isi yok'' diye konuştu.



AKP’li Mersin İl Genel Meclisi üyesi İbrahim Gül, nükleer santral konusunda bilen bilmeyen herkesin yorum yaptığını, çevrecilerin halkı yanlış bilgilerle yanılttığını ileri sürerek “Dünyadaki en temiz enerji kaynağı nükleer santrallar. Bunların dumanı yok, isi yok” dedi. Gül, “Siz nükleer konusunda bilgiyi nereden edindiniz” sorusuna “İnternetten araştırma yaptım” yanıtını verdi.



Rusya’nın Mersin’in Gülnar ilçesinde kuracağı nükleer santralla ilgili çalışmalar sürüyor. Personelini Silifke’de bir otele yerleştiren şirket, protestoların da hedefi oldu. Nükleer Karşıtı Platform ve Greenpeace üyeleri, Rus personelin kaldığı otelin önünde protesto gösterisi düzenledikten sonra, Bozyazı ilçesindeki belediye sahilinde “nükleere karşı direniş için çadır kampı” kurdu. AKP’li il genel meclisi üyeleri de konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.



Gül, nükleer santralda iki bin kişinin çalışacağını da ileri sürdü, kontrolün Rusya’da olmasınıysa şöyle yorumladı: “Akkuyu nükleer santralının kontrolü Rusya’da olacak, çünkü biz o konuda, teknik açıdan yeterli değiliz. Kamyon aldık, kullanmayı bilmiyoruz diyelim. Şoförün yanına oturacağız, çıraklık ve kalfalık dönemini atlattıktan sonra kamyonu biz süreceğiz.”



İl genel meclisi üyesi Gül, bir gazetecinin, “Nükleer santral hakkında bu kadar ayrıntılı bilgiye nasıl ulaştınız? Partiniz ya da Enerji Bakanlığı eğitim mi verdi” şeklindeki sorusu üzerine ise “Partimiz ya da bakanlığımız eğitim vermedi. Ben iktisat mezunuyum. Ama araştırmacı bir yönüm var. İnternetten araştırdım. Nükleer projesine körü körüne inanmak yerine internetten geniş bir araştırma yaptım” dedi.





