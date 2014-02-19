İnternet yasasına Almanya'dan tepki



Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu Avrupa Politikaları Sözcüsü Michael Stüben, "Türk yetkililere sosyal medya ve hükümet muhaliflerinin internet sayfalarını kapatma imkanı tanıyan yasanın, Gül'ün belirttiği üzere şartlı olarak imzalanmış ve yeni düzenlemelerle iyileştirilmesi planlanmış olsa da kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Stüben, "İfade özgürlüğü gibi Avrupa Birliği sözleşmelerinin en önemli demokratik haklarından birini ihlal edenler Avrupa Birliği üyesi olamazlar" açıklamasını yaptı. Stüben ayrıca "Avrupa Birliği'nin artık harekete geçmesi ve Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini askıya alması gerektiğini" ifade etti.

Michael Stüben "Türkiye'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği'nin ifade ve basın özgürlüğü standartlarından her geçen gün daha fazla uzaklaştığını kabul etmeliyiz" dedi. Avrupa politikaları sözcüsü Stüben, "Erdoğan'ın, göstericiler ve siyasi muhaliflerine karşı yaklaşımının, Almanya ziyaretinde tekrar yükselttiği Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmesi talebiyle tam bir zıtlık oluşturduğuna" işaret etti.