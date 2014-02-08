İnternet Yasası Mersin’de protesto edildi

Hikmet Durgun / Mersin

Mecliste yeni geçen internet yasasını protesto etmek amacıyla bir grup, Merkez Yenişehir ilçesi Forum Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelerek, alış veriş merkezinin içine kadar yürüyüş yaptı. “İnternet sansürüne yasaklara geçit vermeyeceğiz” dövizinin açıldığı eylemde sık sık “İnternetime dokunma sansüre hayır” sloganları atıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde Grup adına açıklama yapan Baran Ali Aybek, yeni internet yasasını sansür olarak gördüklerini belirterek, bu yasaya karşı olduklarını söyledi. AKP’nin interneti kendine tehdit olarak gördüğünü ifade eden Aybek, internet sansürüne karşı sokakta olacaklarını kaydetti. İstanbul Taksim’de polis saldırısını kınayan Aybek, baskılara karşı mücadele edeceklerini aktardı.

Açıklamanın ardından eylem olaysız birşekilde sona erdi.