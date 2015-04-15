İnternet yasası bugün yürürlüğe girdi; bilişimciler iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidecek

İnternet yasası olarak bilinen 5651 sayılı yasada yapılan düzenlemelere çokça eleştiri getirilse de bugün itibariyle yasa yürürlüğe girdi. Ancak bilişim avukatları, düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için hukuki süreç başlatacak.

Her değişikliği tartışılan, kamuoyunun gündemine oturan internet yasasında yapılan değişiklikler bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak itirazlar dinmiyor.

CNN Türk'te yayımlanan habere göre, bilişim avukatı Burçak Ünsal da, Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı tarafından yayınlanan raporla yasanın Anayasa'ya aykırılık gerekçelerini açıkladı ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.

Yayınlanan raporda özetle şu gerekçeler sıralandı:

- İfadelerin muğlak ve keyfi uygulamalara sebep olabilir nitelikte, Yürütme'ye Yargı yetkisi verilerek, erkler ayrılığı ilkesini zedelr nitelikte (2. maddeye aykırı);

- Yürütme organına tanınan geniş yetkiler sebebiyle, Anayasa’nın 5. Maddesi’nde yer alan “Devletin yükümlülüklerine” aykırı;

- “internete erişim” hakkının sınırlandırma ölçütleri konusunda Anayasa’nın 13. Madde’si ihlal edilmiştir;

- Uluslararası ilkelere rağmen erişim engelleme kararlarının tamamen idarenin takdirine tabi olarak keyfi, ölçüsüz ve orantısız kısıtlamalara tabi tutulması Anayasa’nın 22. ve 26. Maddeleri’ni ihlal etmektedir;

- Kanun ile düzenlenmiş ve cezai soruşturma gerekçesi gösterilen eylemlerin gerek Anayasa gerekse hukukun evrensel ilkeleri ile bağdaşmaması sebebiyle Anayasa’nın 36. ve 38. Maddeleri ihlal edilmiştir;

- İçerik sahibinin başvurabileceği etkili bir başvuru yolunun bulunmaması Anayasa’nın 40. Maddesi’ni ihlal etmektedir;

- 8. Maddenin 16. Fıkrasında iptal edilmiş kanun maddesi ile özdeş ve hatta sınırları daha da genişletilmiş şekilde yetki düzenlemeleri içeren bir hüküm olması sebebi ile Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olması özelliğini düzenleyen Anayasa’nın 153. Maddesi’ni ihlal etmiştir;

- İdari para cezaları, cezayı düzenleyen fiillerin Anayasa Mahkemesi’nce iptalinden sonra atıl kalacağından, erişim, içerik ve yer sağlayıcılar için öngörülmüş olan ceza hükmünün de iptal edilmesi gerekmektedir.

Raporun detaylarına ulaşmak için bu sayfaya bakılabilir.

Torba yasa ile neler düzenleniyor?

Bugün yürürlüğe giren torba yasadaki düzenlemeler 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"u da kapsıyor. İnternet yasası olarak bilinen yasaya eklenen 8/A maddesiyle TİB, Başbakanlık ve/veya Bakanlık talebi üzerine içerik çıkarılması ya da erişim engellenmesi kararı 4 saat içinde uygulanmak zorunda. Eğer içeriği erişim engellenmezse o site tamamıyla kapatılabilecek. Bu içeriği oluşturan ve yayan kişilerin bilgileri hakim kararıyla adli mercilere verilebilecek. Bu bilgileri vermeyen yetkililer de adli para cezası ile karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca 500 bin TL'ye kadar idari para cezası da söz konusu.

Daha detaylı bilgi için Resmi Gazete'nin (29. Madde) bugünkü sayısına tıklayınız...