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Ekonomi

İnternet vergisi yüzde 5’e iniyor

İnternet üzerinden alınan özel iletişim vergisinde indirim yapılarak yüzde 5’e düşürülürken, diğer telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 15'e çekildi.

26 Ocak 2009 02:00

İnternet üzerinden alınan özel iletişim vergisinde indirim yapılarak yüzde 5’e düşürüldü.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, internet üzerinden alınan özel iletişim vergisinin indirileceğini belirterek, “Yapılacak yasal düzenlemeyle yerli ve yabancı yatırımcılar açısından uygulamada ortaya çıkan tereddütleri giderecek düzenlemeler burada yer alacak” şeklinde konuştu. Bu kapsamda İnternet üzerindeki özel iletişim vergisi yüzde 5’e düşürüldü. Diğer telekomünikasyon hizmetlerinde ise bu oran yüzde 15’e çekildi.

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