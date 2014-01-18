İnternet ve TİB düzenlemeleri protesto edilecek

Sansür yasasıyla ilgili Sayfalar Ortak Platformu 18 Ocak’a eylem çağrısı yaptı. Platform, 18 Ocak 18.00′da sokağa çıkmaya, 21.00′da tencere tava çalma ve ışık söndürme eylemleri yapmaya çağırdı.

Hükümet 2011’de de internete benzer bir düzenleme getirmek istemiş, ancak yurt çapında gösteriler düzenlenince geri adım atmak zorunda kalmıştı. Yeni yasaya karşı olanlar da 18 Ocak’ta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte aynı anda gösteri yapacak.

Yeni düzenlemeye göre;

Yer sağlayıcı yurt dışındaysa bile erişim engellenebilecek. DNS değiştirerek bir siteye girilemeyecek.

Sansür, URL adresi tabanlı yapılabilecek: Anahtar kelimelerle “uygunsuz içerik” belirlenip sayfa kaldırılabilecek.

Hâkimler, 24 saat içinde sansür kararı verebilecek. “Zararlı” görülen içerik çıkarılmazsa, 500-1.000 TL arasında günlük para cezası kesilecek.

Hosting firmaları her kullanıcının izini sürebilecek. Her kullanıcının internetteki faaliyeti kayda alınarak bir-iki yıl saklanacak.

Bakana ve TİB başkanına bizzat tek kişi olarak internet sitesi erişim engelleme yetkisi verilecek.

Değişiklikte Erişim Sağlayıcıları Birliği öngörülüyor. Bu birliğe tüm erişim sağlayıcılar katılmak zorunda ve birliğe gönderilecek olan “erişimin engellenmesi kararı” 4 saat içinde uygulanmak zorunda.

Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne ilgili tüm firmalar üye olmak zorunda. Bu firmalar, kullanıcıların hangi sitelere girdiğini kaydedip 2 yıl boyunca saklayacak. Yani bilgisayar ve akıllı telefonlardan internete bağlanan 34 milyon kullanıcı tek tek fişlenecek.

İnternetteki içerikler sayfa bazında da engellenebilecek. Örneğin video paylaşım sitesi Youtube’da hükümet bir videoyu sakıncalı bulursa Youtube’un tamamını kapatmadan sadece bu videonun görüntülenmesini engelleyebilecek. Ya da sosyal paylaşım sitesi twitter’de sadece sakıncalı mesajın görüntülenmesi engellenecek.

Anonymous ve RedHack de çağırdı

Hacker grupları, Anonymous ve RedHack 18 Ocak taki eylem için ortak bir video hazırlayarak eylemcilere ve hükümete çağrıda bulundular

Eylem çağrıları şu illerde yapıldı:

İstanbul: Taksim Meydanı

İzmir: Alsancak Sevinç Pastanesi

Ankara: Kızılay

Eskişehir: Espark

Bursa: Heykel

Kocaeli: Cumhuriyet Parkı

Antakya: Armutlu

Mersin: Forum AVM

Samsun: Öğretmen Evi

Balıkesir: Merkez TÜİK, Bandırma-Ayvalık- Edremit Cumhuriyet meydanları

Antalya: Cumhuriyet Meydanı

Kocaeli: Cumhuriyet Parkı

Denizli: Candoğan Parkı

Aydın: Sevgi Yolu

Adana: Atatürk Parkı

Bodrum: Belediye Meydanı (15.00)

Çanakkale: Salı Pazarı (15.00)