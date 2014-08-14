İnternet ve mobil bankacılık kullanıcısı 30 milyona ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2014 Haziran ayı İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistiklerine göre, aktif bireysel müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 milyon, bir önceki üç aylık döneme göre ise 96 bin kişi arttı.Türkiye'de internet ve mobil bankacılık kullananlar sayısı ise 30 milyon kişiye dayandı.Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı ise yaklaşık 17 milyon 807 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), istatistiklerine göre, Nisan-Haziran 2014 döneminde yaklaşık 12 milyon 134 bin bireysel müşteri en az bir kez internet bankacılığı giriş işlemi yaparken, bu rakam, toplam kayıtlı bireysel müşteri sayısının yüzde 41'ini oluşturdu. Nisan-Haziran 2014 döneminde, aktif bireysel müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 666 bin kişi, bir önceki üç aylık döneme göre ise 96 bin kişi arttı.

DHA’da yer alan habere göre, internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı Haziran 2014 itibariyle, 2 milyon 152 bin kişi olurken, bunların yüzde 51'ini oluşturan 1 milyon 90 bini Nisan-Haziran 2014 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yaptı. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı ise 1 milyon 311 bin kişi oldu.

İnternet bankacılığı için kayıt yaptıran ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşterilerin yüzde 42'si Nisan-Haziran 2014 döneminde en az bir kez internet bankacılığı işlemi yaparaken aynı dönemde toplam aktif müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 776 bin kişi, bir önceki üç aylık döneme göre ise 119 bin kişi artış gösterdi.

Yatırım işlemlerinde ilk sıra vadeli hesaplarda

Nisan-Haziran 2014 döneminde internet bankacılığı ile gerçekleştirilen 10 milyon adet yatırım işleminin hacmi yaklaşık 109 milyar lira olurken, Ocak-Mart 2014 dönemine göre işlem hacminde 11 milyar 508 bin lira tutarında azaldı.

İkinci çeyrekte gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı 873 bin işlem ve 29 milyar lira tutarıla vadeli hesaplar işlemleri aldı. Bunu döviz işlemleri, yatırım fonları ve gerçekleşen hisse senedi işlemleri izledi.

En yüksek ortalama işlem hacmi 42.6 bin lirayla repo işlemlerinde gerçekleşti. Vadeli hesaplar, ortalama 33 bin liralık işlem hacmi ile ikinci sırayı alırken, toplam yatırım işlemleri için ortalama işlem hacmi 10.6 bin lira oldu.