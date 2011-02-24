-İNTERNET ÜZERİNDEN OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT BARTIN (A.A) - 24.02.2011 - İkinci el araç satılan bazı internet sitelerine piyasanın altında fiyatlarla araç ilanı bırakan dolandırıcılar, telefonla kendilerine ulaşan ve fiyatı uygun aracı kaçırmak istemeyen alıcılardan kapora aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Bartın İl Emniyet Müdürü Burhan Gümüş yaptığı yazılı açıklamada, özellikle ikinci el otomobil satışı yapılan internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık gerçekleştirildiğini, ''kaporacı'' diye tabir edilen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Gelişen teknolojiyle otomobil alımlarının internet üzerinden yoğun şekilde yapıldığını, bunu fırsat bilen dolandırıcıların vatandaşları tuzağa düşürebildiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti: ''İnternette ikinci el otomobil ilanları bulunan siteler aracılığıyla insanları dolandırmayı adet haline getiren kişilere karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Dolandırıcılar ilanlarında fiyatı düşük yazıyor, temsili olarak temiz görünümlü bir aracın fotoğrafını koyuyor. Yüksek modelli, temiz görünen otomobili beğenen alıcı, satıcı ile telefon ya da elektronik posta aracılığıyla irtibata geçiyor. Dolandırıcı aracın temiz olduğunu istenilen yetkili servise gösterilebileceğini söylüyor. Bunun ardından alıcı, satıcıya güvendiğinden aracı kaçırmak istemiyor. Satıcı ise zor durumda olduğunu, satışı kesinleştirip ilanı yayından kaldırmak için alıcıdan bir miktar kaporayı banka hesabına göndermesini istiyor. Para yatırıldıktan sonra da o kişiye bir daha ulaşmak mümkün olmuyor.'' Gümüş, ikinci el araç satın alınırken güvenilmeyen kişilere kesinlikle kapora verilmemesini, noterden satış gerçekleştirilmesinin ardından araç bedelinin ödenmesinde yarar olduğunu da bildirdi.