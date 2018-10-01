T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnternet üzerinden dolandırıcılığa 3 tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da internet üzerinden başka hesaplara para aktararak dolandırıcılık yapmakla suçlanan 7 şüpheli, polis tarafından yakalandı

01 Ekim 2018 14:21

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da internet üzerinden başka hesaplara para aktararak dolandırıcılık yapmakla suçlanan 7 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 4\'ü adli kontrolle bırakıldı.
Burdur\'da bir banka şubesi çalışanı, hesabından tanımadığı birinin hesabına internet üzerinden para aktarıldığını fark etti. Çalışan durumu Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Banka önünde önlem alan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ATM\'den para çekmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin sorgusunun ardından olayla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı.
7 şüphelinin 5 ildeki birçok hesaptan başka hesaplara internet üzerinden para aktardıkları belirlenirken, bu yolla elde ettikleri miktarın henüz tespit edilemediği kaydedildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.U., A.T. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Tutuklanan A.T. ve F.K.\'nın 5 bin lira kefalet ücreti yatırmaları halinde serbest kalacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHABURDURBurdurBurdur Emniyet MüdürlüğüBankaBurdur Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüATMPolisTutuklananFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24