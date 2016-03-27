İnternet üzerinden alışveriş dolandırıcılığına 32 yıl hapis cezası

İnternette çeşitli alışveriş portalları ve sosyal medya sitelerine sahte ilanlarla dolandırıcılık yapmakla suçlanan bir kişi, mali boyutu 4 bin 595 lira olan 7 ayrı dolandırıcılık olayıyla ilgili Erzurum'da yargılandığı davada, 32 yıl 8 ay hapis ve 22 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı.



NTV'de yer alan habere göre, farklı illerden yapılan 7 şikayet başvurusunu soruşturan savcılıklar, Murat Aydın adlı kişinin, internette çeşitli alışveriş portalları ve sosyal medya siteleri üzerinden koltuk kılıfı, oto teybi, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tişört, kampanya kartı, hediye çeki, jant ve araç lastiği gibi ürünleri farklı isimler ve iletişim bilgileri kullanarak satışa sunduğunu belirledi.



Dava sürecinde yapılan incelemede hakkında aynı suçtan Türkiye genelinde 40'ın üzerinde soruşturma ve kovuşturma bulunduğu tespit edilen Murat Aydın, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, bilişim sistemleri ile kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yapmakla suçlandığı davada, mali boyutu 4 bin 595 lira olan dolandırıcılık için 32 yıl 8 ay hapis ve 22 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

