-İNTERNET SİTESİ SORUMLULARINA HAPİS İSTEMİ ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 internet sitesinde sorumluluğu bulunan 6 kişi hakkında, ''Gerçek olmayan bir konuşmaya sayfalarında yer vererek, Anayasa Mahkemesi Üyesi Serdar Özgüldür ile Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'ya açıkça hakaret ettikleri'' iddiasıyla dava açtı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan'ın hazırladığı iddianamede, Habervaktim internet sitesinin sahibi Murat Demirci, editörü Engin Kaşdaş; Beyazgazete internet sitesinin sahibi Levent Kelleci, editörü Sacit Şahin; Aktifhaber internet sitesinin editörü Alaeddin Yüksel ve Aktifkulis internet sitesinin sahibi Murat Güzel'in, Anayasa Mahkemesi Üyesi Özgüldür ile bilinmeyen bir kişi arasında geçtiği ileri sürülen konuşmaya ilişkin videoya, internet sayfasında yer verdikleri kaydedildi. İddianamede, ''Özgüldür ile bilinmeyen bir kişi arasında yapıldığı gösterilen konuşmanın gerçek bir konuşma olmamakla, eylemin hakaret suçunu oluşturduğu'' ifade edildi. Sanıkların, ''Kamu görevlisine açıkça hakaret'' suçlamasından, 1 yıl 2'şer aydan 2 yıl 4'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Davayı, Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi görecek.