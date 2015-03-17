İnternet sitelerine sıkıyönetim geliyor; eleştirel köşe yazısından erişim yasağı getirilebilecek!

132 maddelik iç güvenlik paketinin 68. maddeden itibaren kalan maddelerinin Komisyon'a geri çekilmesi için Genel Kurul'a tezkere sunan AKP, internete dört saatte sansür yetkisi veren torba yasayı TBMM Genel Kurulu’na getirdi. Genel Kurul’da görüşülmeye başlanan torba yasa ile internete büyük sansür getiriliyor. Teklife göre; erişim engelleme kararı 4 saat içinde uygulanacak. Muhalefet partileri, düzenlemeyle, Başbakan ve bakanların kendilerine muhalif eleştirel bir köşe yazısı üzerinden, o yazının yer aldığı internet sitesini kapatabileceğini söyledi.

Bugün gazetesinden Çetin Çiftçi’nin haberine göre, Yasa ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) internete sansür yetkisi yeniden veriliyor. Teklife şerh düşen muhalefet partileri, düzenlemeyle Türkiye'nin basın ve ifade özgürlüğü konusunda İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin bile gerisine düşeceğini belirtti.

Tümüyle kapatılacak

Dün TBMM Genel Kurul’da görüşülmeye başlanan torba yasa, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Yasa ile yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir ve bir kaçına bağlı olarak Başbakanlık ve bakanlıkların talebi ile içeriğin yasaklanması, yayından çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. İhlalin engellenemediği durumlarda internet sitesine erişim tümüyle engellenecek.

500 bin lira ceza

TİB'in kararı 4 saat içerisinde uygulanacak. Karar 24 saat içerisinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim kararını 48 saat içerisinde açıklayacak. Karara uymayanlara 50 bin ile 500 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Ayrıca internet içerikleri ile ilgili trafik bilgilerini vermeyenlere ise 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Meslis'te grubu bulunan partiler düzenlemeye muhalefet şerhi düşerek karşı çıktı.

‘Kullanıcılar fişlenecek’

Ana muhalefet partisi CHP, kararın hukuki süreçten geçmeden siyasiler tarafından verilecek olmasını ifade özgürlüğü ve bilgiye erişme hakkının ihlal edilmesi olarak yorumladı. Başbakanlık ve bakanlıkların keyfi olarak dahi trafik bilgilerini talep edebileceği vurgulandı. İnternet kullanıcılarının haberi olmadan trafik bilgilerinin toplanabileceği dile getirildi.

İçeriğin yayından kaldırılması için tanınan 4 saatlik sürenin savunma hakkının kullanılmasına imkan vermeyeceği belirtildi.

‘İran'ın bile gerisine düşeriz’

HDP, düzenlemeyle birlikte TİB, Başbakan ve bakanların kendilerine muhalif eleştirel bir köşe yazısı üzerinden, o yazının yer aldığı internet sitesini kapatma yetkisine sahip olacağını hatırlattı. Suç tanımına uyan eylem hayata geçmeden bile engelleme yetkisi getirildiği ifade edildi. Türkiye’nin, YouTube ve Twitter’a erişimin engellenmesiyle internet sansürü konusunda İran ve Suudi Arabistan gibi fikir ve basın özgürlüğünde en alt sıralarda yer alan ülkelerle yan yana geldiği, böylesi bir düzenlemeyle bu ülkelerin bile gerisine düşeceğine dikkat çekildi.

‘Yargı süreci devre dışı bırakılıyor’

MHP, muhalefet şerhinde yasada yer alan milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi gerekçelerin soyut olduğuna dikkat çekti. Bu yetkinin suistimallere yol açacağı vurgulandı. Kararının 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulması ve hâkimin kararını 48 saat içinde açıklayacak olması da yargı sürecinin devre dışı bırakılması olarak yorumlandı.