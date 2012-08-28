İnternet sitelerinde 'PKK sempatizanı' denilince binası saldırıya uğradı

Uşak’ta bazı internet haber siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinde PKK sempatizanı olduğu iddia edilen ve Şemdinli’de BDP’lilerin PKK’lı sarıldığı fotoğrafta yer alan M.B.’ye ait binaya, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda, binadaki bir marketler zinciri şubesinin camları kırıldı.

Yavuz Kuşdemir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habrine göre, son bir haftadır Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleriyle Uşak’taki bazı internet haber sitelerinde Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde Ramazan Bayramı arifesinde PKK’lılarla karşılaşan BDP’li milletvekillerinin kucaklaşması sırasında fotoğraf karelerine yansıyan emlakçı M.B.’nin sahibi olduğu yer saldırıya uğradı. Bütün camları parke taşlarıyla kırılan işyerinde maddi zarar meydana gelirken, polis kimliği belirsiz saldırganların peşine düştü.

Marketin camlarının taşlarla kırıldığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis olay yerine geldi. Ekipler olay yerinde parmak izi incelemesi yaparken, markete zarar veren kimliği belirsiz kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Asker yakınını ziyarete gitmiş

Uşak’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlanan marketin mülk sahibi sahibi M.B., kendisinin Şemdili’de BDP ve PKK buluşmasıyla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını, kalabalığı görünce meraktan yanlarına gittiğini öne sürdü. M.B. şunları söyledi:



"Şemdinli’deki Günyazı Karakolu’nda askerlik yapan amcamın oğlumdan iki aydır haber alamıyorduk. Onu ziyarete giderken, yolda araç konvoyu ile karşılaştım. Kalabalık insan topluluğunu görünce merak ederek aracımdan indim ve kalabalığın bulunduğu yere gittim. BDP’li milletvekilleri ve PKK’lı teröristleri gördüm. O anda kayıtta olan kameralarda ben de görüntülere çıkmışım. Görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal paylaşım sitelerinde hakkımda çeşitli karalama yazıları yayınlandı. Ben 40 yıldır Uşak’ta yaşıyorum. Bütün birikimlerim ve ailem Uşak’ta. Mülkiyet sahibi olduğum işyerine taşlı saldırı oldu ve camları indirildi. Hakkımda karalama kampanyası yapanlarla mağazaya saldıranlar hakkında avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulundum."