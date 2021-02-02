İzmir depremzedesi Oğuz Demirkapı: Bina yok, hizmet yok, servis yok; 1779 lira internet faturası çıkardılar

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından onlarca bina yıkıldı, 117 kişi hayatını kaybetti. Depremde yıkılan ve sembol haline gelen Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı, depremin üzerinden aylar geçmesine karşın bir internet sağlayıcısından gelen fatura ile tekrar sarsıldı. Demirkapı Türkiye'nin ilk GSM operatörlerinden olan internet sağlayıcısına 1779 TL borcu olduğunu öğrendi. .

Emrah Apartmanı altında kalan mühendis Oğuz Demirkapı deprem sonrası internet konusunda yaşadıklarını ve karşı karşıya kaldığı faturayı T24 yazarı Füsun Sarp Nebil'e anlattı.

"Binanın yıkıldığına dair valilikten bir belge istediler"

Depremin üzerinden aylar geçmesine ve binanın yıkılmasına rağmen, 1779 TL internet borcu ile karşılaştığını belirten Demirkapı, yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"Şirketten bana 1779 TL fatura geldi. Depremden yaklaşık bir hafta sonra iletişim merkezini aradım. Arkadaşlar iptal işlemi için kimlik bilgisi gerektiğini söylediler. Benim kimlik bilgilerim depremde kayboldu binada. Arkadaşlar o bilgiler olmadan yardımcı olamayacaklarını söylediler. Ben birkaç hafta önce iletişim merkezine tekrar ulaştığımda, yıkılan binada hâlâ internet servisi var görünüyordu. 5 Ocak'a kadar kimliğinizle başvurun dediler. Ben de unuttum açıkçası. Sonraki aramamda benden binanın yıkıldığına dair valilikten bir belge istediler. Sonra özel bir kurumdan geldiler. İmzaladım belgeyi. Bir ücretlendirme gelmeyecek değil mi diye sordum. Onu biz bilemeyiz dediler. Daha sonra benden cihaz iadesi istediler, cihazım enkazın altında yok oldu! Sonra bana 1779 TL fatura çıkardılar. Ne olduğu belli değil. Bir de bana 5 Ocak'tan itibaren geçen sürenin faturasını çıkardılar. Servis yok, hizmet yok, bina yok!"

Operatör 'yanlışlıkla' dedi

Konu gündeme geldikten sonra şirketin 'bir yanlışlık meydana geldiğini' kabul ettiğini ve düzeltileceğini söylediğini de belirten Demirkapı, başka mağduriyetlerin yaşanmaması adına konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

"Hâlâ çözülememiş olması bile ne kadar kötü ve plansız iş yapıldığını gösteriyor"

Konuyu yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise "Aylar geçmesine rağmen bunun hâlâ çözülememiş olması çok üzücü. Her dönemde böyle operatör firmalar gündeme geliyor. Biz BTK yöneticilerine ve bakan yardımcısına sorduk, çözdük dediler ama bir dönüş yok. Bu süreçte astronomik faturalar alan başka insanlar da çıkabilir" diye konuştu.

Parti olarak bunun peşinde olacaklarını belirten Adıgüzel, "Biz de CHP tarafından bunu takip etmek istiyoruz. Operatörler tarafıyla da görüşüp bir çözüm yaratmak istiyoruz. Şimdi gözden kaçmış gibi bir cevap alabiliriz. Böyle travmalar yaşamış insanların sorunlarını çözerken çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Aslında hala çözülememiş olması bile ne kadar kötü ve plansız bir iş yapıldığı görülüyor. Operatör firmalar hiç bu mağduriyetlerin çıkmamasını sağlayabilir. Ama burada görüyoruz ki ön planda olan vatandaşların aldığı hizmetin kalitesi değil, firmaların kar amaçlı olması. Bu mağduriyeti yaşayan başka arkadaşımız varsa lütfen bana ulaşsın. Biz bu işin takipçisi olacağız" dedi.

"BTK'ya başvurun, şirket 10 gün içinde dönüş yapmak zorunda"

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Gökhan Ahi, konuyu yorumlayarak, "Şimdi bu fatura ile ilgili yapılacak şey çok basit. Bu şirketleri denetleyen bir üst kurum var, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK). Operatörlerin bu şikayet prosedürlerini bekletmeden işleme alması lazım. Eğer bekletiyorsa BTK'nın Tüketici Şikayet Hattı'na başvurulabilir. Bu şikayetten sonra 10 güç içerisinde işletmenin size dönme zorunluluğu var. Bu süreci geçerse eğer şirket dava edilebilir, idari para cezası verilebilir" diye konuştu.