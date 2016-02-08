İnternet randevuları tecavüzleri artırıyor mu?

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), son beş yıl içinde internet ortamında tanışıp randevulaştıkları bir kişinin tecavüzüne uğrayanların sayısının altı kat arttığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, NCA yetkilileri 2014 yılında 184 kişinin internetteki arkadaşlık sitelerinde ya da Tinder gibi randevulaşma uygulamalarında tanıştıkları bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikâyette bulunduğunu açıkladı. Bu sayının 2009 yılında sadece 33 olduğu belirtildi.

Yetkililer tecavüz kurbanlarının yüzde 85’inin kadın olduğunu ve kurbanların yüzde 42’sinin 20-20 yaş aralığında bulunduğunu dile getirdi. Kurbanların yüzde 24’ünün ise 40-49 yaş aralığında olduğuna dikkat çekildi. Birleşik Krallık’ta şu an itibariyle yaklaşık 9 milyon kişi internetteki randevulaşma sitelerini ve online arkadaşlık uygulamalarını kullanıyor.

"Tehlikenin farkında olun"

NCA’in Ciddi Suç Analiz bölümünden Sean Sutton, konuyla ilgili BBC’ye yaptığı açıklamada, internet kaynaklı tecavüzlerin sayısındaki artışın nedenlerini halen anlamaya çalıştıklarını söyledi. Sutton, internette güvende olduklarını hisseden ve bu nedenle hızla cinsel içerikli konuşmalara giren kişilerin gerçek hayatta “onaylamadıkları, uygunsuz beklentiler ile karşı karşıya kalabildiğini” belirtti.

NCA yetkilisi ayrıca cinsel suç işlemek isteyen kişilerin özel olarak bu online uygulamalardan yararlanıyor olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Sutton artık kurbanların uğradıkları taciz ve tecavüzleri polise bildirmeye daha çok gönüllü olduğunu ve bu durumun da istatistiklerdeki değişimlere yol açmış olabileceğini söyledi. Bu konudaki akademik araştırmalarının süreceğini dile getiren Sutton, “Bizim buradaki başlıca amacımız insanların tehlikenin farkında olmalarını sağlamak. Onların hazırlıklı olmasını ve kendileri için daha doğru seçimler yapmasını istiyoruz” dedi.

"Kendini suçlu hissetmemeli"

Ancak saldırı ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun bir tecavüz kurbanının kendini suçlu hissetmemesi gerektiğinin de altını çizen Sutton, “Bir tecavüz kurbanı asla suçlu değildir ve bu saldırılar hangi koşullar altında gerçekleşmiş olursa olsun bir kurbanın bundan şüphe duymasını kesinlikle istemiyoruz” diye konuştu.